Viale Dante Imola, ponte chiuso tra un mese: "Riapertura a marzo"

Imola, 16 settembre 2023 – Si annunciano mesi di passione per i titolari di attività commerciali in zona Autodromo, residenti e automobilisti. Lunedì 16 ottobre scatterà infatti la chiusura al traffico del ponte di viale Dante. Uno stop necessario, quello del principale asse di collegamento con il circuito, per consentire i lavori di consolidamento dell’attraversamento sul fiume Santerno. L’operazione, attesa da tempo, comporterà un investimento da circa un milione di euro che il Comune coprirà con i fondi del Pnrr. E se non ci saranno ritardi sulla tabella di marcia, è destinata a concludersi a fine febbraio 2024. Cioè meno di due mesi prima del World endurance championship targato Fia, atteso domenica 21 aprile all’Enzo e Dino Ferrari. Visto come vanno questo genere di cose, i vertici di Formula Imola farebbero bene a iniziare a fare gli scongiuri.

"Abbiamo scelto il periodo invernale per portare avanti i lavori in modo da avere un minore impatto sulle attività dell’Autodromo – ricorda in conferenza stampa il sindaco Marco Panieri –. Dalla prossima settimana partiremo con le prime opere e poi, tra un mese, ci sarà la chiusura del ponte". L’intervento sarà di quelli rilevanti, con le operazioni affidate a una ditta del Modenese che dovrebbero andare avanti per quattro mesi. "Lasceremo un passaggio pedonale – annuncia il primo cittadino –. E l’obiettivo è essere pronti per il Wec".

Nel dettaglio, i lavori riguarderanno sia la parte sottostante il ponte che la passerella attraversata ogni giorno da centinaia tra auto, bici e pedoni. L’intervento, che tecnicamente consiste in un ‘adeguamento statico’ della struttura per renderla idonea alla sopportazione degli attuali carichi in transito, è propedeutico a un futuro miglioramento del ponte dal punto di vista dell’antisismica.

Durante i primi 50-60 giorni di cantiere è previsto il restringimento della carreggiata da via Pirandello (altezza via Boccaccio) a via Graziadei (altezza rotonda dei marinai), con istituzione di un senso unico dal quartiere Pedagna alla zona industriale. Per quanto riguarda i percorsi alternativi per raggiungere Autodromo, parco delle Acque minerali e collina, restano il ponte della Tosa e quello di via Pisacane (zona Rivazza).

"È il primo cantiere veramente impattante per la città – ragiona l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. Il primo però di una serie che si apriranno nei prossimi mesi. Ci sarà qualche disagio, ma a fronte di una riqualificazione notevole. Abbiamo già informato imprese commerciali, associazioni sportive e aziende agricole della zona. Le ascolteremo e capiremo come alleviare i loro disagi in un’ottica di collaborazione".

Anche l’assessora Elisa Spada è d’accordo sul fatto che il cantiere avrà un "grosso impatto sulla viabilità cittadina". Per questo, osserva la titolare della delega alla Mobilità sostenibile nella Giunta, risulta "necessario mantenere la percorrenza pedonale e con bici accompagnate a mano. E – raccomanda Spada – dare forza alla segnaletica".

Insomma, il rischio ingorgo è dietro l’angolo. E il sindaco Panieri lo sa bene. "I flussi stradali andranno indirizzati bene sia verso l’ingresso Rivazza che verso il ponte della Tosa – analizza il primo cittadino –. Almeno per i primi tempi, ci saranno anche agenti della polizia locale in strada. Se avessimo deciso di procedere con un senso unico alternato sul ponte, i lavori sarebbero durati troppo. Abbiamo optato per una strada più drastica per ridurre i tempi. È un cantiere complesso non tanto per la lavorazione, quanto nella gestione del traffico. Se esiste un ‘piano B’ per non compromettere gli eventi dell’Autodromo? Lavoriamo a quello ‘A’, poi se c’è un imprevisto si interrompe tutto e riapre spostando il cantiere in avanti".