Viale Dante, nuova luce. Addio ai lampioni. Un cammino a led verso l’Autodromo

Un cammino a led verso una delle principali attrazioni della città: l’Autodromo. Grandi manovre in viale Dante dove è in corso la sostituzione dei vecci punti luce con lampioni di nuova generazione. Un intervento che fa parte del più ampio progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, realizzato e finanziato da Hera Luce con un investimento di 24,6 milioni di euro. Si sta completando la sostituzione totale dei circa 11.000 lampioni di vecchia generazione presenti in città, appunto con nuove luci a LED, più efficienti e sostenibili.

In viale Dan ’nuova’ te non vi è solo il passaggio alla tecnologia, ma anche la sostituzione totale dei corpi illuminanti, con l’installazione di nuovi lampioni più adeguati e funzionali. "Questo miglioramento riguarda un’arteria strategica della città, fondamentale per la viabilità tra il centro storico e l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, e una vetrina di Imola durante i grandi eventi", spigano dal Comune.

Perché "grazie a questa riqualificazione, Viale Dante avrà un nuovo volto: più luminoso, più sicuro e più moderno, migliorando la qualità della vita di tutti i giorni per cittadini imolesi, ma anche l’impatto per i turisti e i visitatori negli eventi durante tutto l’anno" concludono dal municipio.

Il progetto prevede una nuova illuminazione pubblica destinata non solo a rendere ancora più bella e vivibile Imola, ma anche a dare una grossa mano all’ambiente, con un risparmio energetico del 62% e l’installazione di sorgenti luminose di ultima generazione che orientano correttamente la luce, garantendo una considerevole riduzione dell’inquinamento luminoso.

Gli interventi di riqualificazione consentiranno un risparmio energetico notevole, passando da un consumo di 4.497 MWh/anno a 1.705 MWh/anno, con un abbattimento annuo delle emissioni di CO2 pari a 724 tonnellate.