Viale Dante, ponte chiuso. Il traffico si blocca subito. Lunghe code in serata attorno al PalaRuggi

Lunghe code e forti disagi alla circolazione nella zona attorno al PalaRuggi sono stati lo sgradito epilogo, nel tardo pomeriggio di ieri, della prima giornata di chiusura (più relativa istituzione del senso unico in via Pirandello) del ponte di viale Dante per lavori di consolidamento.

Oltre all’allungamento del tragitto per raggiungere abitazioni, scuole, attività commerciali e impianti sportivi a Sud della struttura (si accede dalla Tosa o dalla Rivazza), i problemi restano legati soprattutto alla già citata soppressione di una corsia di marcia in via Pirandello nei primi due dei quattro mesi di cantiere previsti.

Fino a metà dicembre, infatti, senso unico verso la piscina comunale nel tratto compreso tra via Boccaccio fino a via Graziadei per agevolare i flussi di traffico, in particolare al mattino, verso la zona industriale. Dunque via Graziadei dall’altezza con via Manzoni, alla rotonda del Marinaio, non è percorribile in direzione piscina-viale Dante. E a chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Bologna non resta che fare il ‘giro largo’ sulle vie Manzoni, Leopardi, Machiavelli, Zappi e Boccaccio.

I problemi maggiori li hanno però quei genitori che accompagnano o vanno a riprendere i loro figli in piscina o al palazzetto per le attività sportive. Alle 18.30 di ieri, per raggiungere la Pedagna da via Oriani servivano almeno venti minuti; vale a dire il doppio del tempo che ci si impiega normalmente.

E dal momento che ieri le limitazioni sono scattate solo all’ora di pranzo, questa mattina rischia di andare anche peggio per quanti devono raggiungere le scuole e il posto di lavoro.

Qualche disagio (annunciato) anche per il trasporto pubblico locale: deviata la linea 2 da Leopardi in via Pacinotti, per riprendere il suo percorso in viale Dante, con la soppressione delle fermate ‘Piscina’ (via Tabanelli) e ‘Dante’ (viale Dante). La linea 1 non subisce invece deviazioni. Il Comune ha fatto sapere di aver valutato, almeno per il momento, di non istituire una nuova fermata temporanea in via Pacinotti "per non bloccare ulteriormente il traffico con la sosta del bus" visto che comunque le fermate prima e dopo sono a circa 200 metri.

La chiusura del ponte di viale Dante (esclusi pedoni e bici portate a mano) è necessario per consentire agli operai di realizzare i lavori di consolidamento (investimento da oltre un milione di euro quasi tutto da fondi del Pnrr al quale farà seguito l’installazione del nuovo sistema di illuminazione pubblica) che interessano la zona già da alcuni giorni. I lavori sono stati affidati alla ditta Pro Service Costruzioni di Modena.

La riapertura del ponte è prevista a fine febbraio. E cioè ben prima del World endurance championship, primo grande evento (in calendario il prossimo 21 aprile) del 2024 dell’Autodromo. Ed è proprio la necessità di non interferire con le attività del circuito ad aver spinto il Comune ad aprire il cantiere in questa inedita finestra autunnale-invernale. La stagione motoristica dell’Enzo e Dino Ferrari è quasi conclusa, anche se resta qualche preoccupazione per la gestione dell’Aci racing weekend, ultimo atto del 2023 dell’Autodromo, in programma il 27-29 ottobre. D’altra parte, il Municipio ha ritenuto l’intervento non più rimandabile per non rischiare di ritrovarsi a primavera con il cantiere a metà. Tra l’altro va ricordato che una volta che l’asse di attraversamento sul fiume Santerno verrà riaperto alla circolazione stradale, i lavori proseguiranno nella parte sottostante.