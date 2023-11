Viale Dante, proteste per il cantiere. I ristoratori lanciano l’allarme: "Clientela crollata, così non va"

Con il ponte sul Santerno all’altezza di viale Dante chiuso al traffico veicolare ormai da oltre due settimane, a causa dei lavori di consolidamento statico e miglioria sismica che si protrarranno per altri tre mesi e mezzo, cresce la preoccupazione tra i gestori delle attività situate al di là dell’attraversamento. Si parla soprattutto di ristoranti e bar che, numeri alla mano, lamentano una decisa diminuzione di clienti. "Siamo molto preoccupati perché prenotazioni e clienti sono calati sia a pranzo che a cena – spiega Alessandro Bertusi di ‘Doppio Malto’ –. Tutto, purtroppo, facilmente pronosticabile. Cerchiamo di tenere duro ma senza un’inversione di tendenza dovremo rinunciare all’apertura diurna".

In ballo c’è la sostenibilità dell’attività: "Con il nuovo ristorante eravamo in piena fase di lancio, questa non ci voleva – continua –. Ora ci attendono un paio di mesi, storicamente, piuttosto lenti. Lo stop al passaggio delle auto sul ponte rischia di aggravare ulteriormente il quadro. La gente, soprattutto nella pausa pranzo, ha i minuti contati e fa altre scelte". Non solo. "Servirebbero, come ci avevano promesso, molti più cartelli per delineare il percorso di deviazione consigliato agli utenti per raggiungere i locali – sottolinea Bertusi –. Speriamo che col tempo la gente assimili la novità".

Per Luca Gardenghi del ‘Bar Renzo’ la situazione "è complessa" "Anche peggio di quanto immaginato, con un calo significativo nelle vendite – afferma –. Abbiamo già fermato l’attività di ristorazione a pranzo perché i numeri non giustificano l’impegno. Negli orari di punta del traffico imolese diventa difficile raggiungerci in auto e le persone si rivolgono altrove. Ma pure le colazioni, il nostro vero cavallo di battaglia, accusano il colpo. Speriamo di non perdere una parte di clientela". Non solo. "Il dialogo con Area Blu è continuo, veniamo ascoltati, e cerchiamo insieme delle soluzioni – svela Gardenghi –. Il futuro? Valuteremo l’eventuale chiusura del bar nei mesi di dicembre e gennaio".

Non va meglio dalle parti di via Malsicura dove c’è la birreria, grapperia e cucina tirolese ‘La Perla’: "Molta meno gente. Il calo è rilevante anche sulle prenotazioni, affezionati a parte – analizza il titolare Erick Steininger –. Una piaga che si riflette sul fatturato, la differenza è evidente nel confronto con i dati dello scorso anno. E il periodo invernale, ormai alle porte, per la nostra attività coincide con la stagione di punta. Dopo la pandemia e l’alluvione, che ha vanificato tutti gli investimenti fatti in proiezione del Gp poi cancellato, ci mancava anche questa. L’effetto a catena coinvolge anche i fornitori. Speriamo non sia il colpo di grazia".