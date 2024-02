Viale Dante, riapre il ponte

Questa mattina alle 9 verrà riaperto alla circolazione stradale il ponte di viale Dante. I lavori di consolidamento del principale attraversamento sul Santerno si sono infatti conclusi nei tempi previsti. E dunque gli operatori economici presenti al di là del fiume possono tirare un sospiro di sollievo dopo aver patito mesi di disagi. Ma i cantieri in zona, per quanto in questo caso di entità inferiore, vanno avanti: da oggi a venerdì Area Blu farà svolgere lavori di manutenzione stradale in via Graziadei, nel tratto compreso tra le vie Manzoni (all’altezza della Rotonda dei Marinai) e Cattaneo. Nei prossimi tre giorni, dalle 8 alle 17, la circolazione stradale verrà temporaneamente modificata: via Graziadei nel tratto da via Manzoni (Rotonda dei Marinai) fino a via Cattaneo sarà percorribile a senso unico in direzione via Lughese, mentre sarà chiusa in direzione via Manzoni (Rotonda dei Marinai), per i lavori di asfaltatura. Una volta terminato l’intervento nel tratto in direzione via Manzoni (Rotonda dei Marinai), il tratto verrà riaperto e verrà chiuso quello in direzione Lughese. Meteo permettendo, la conclusione dei lavori di asfaltatura è prevista per le 17 di venerdì. Il traffico verrà indirizzato su percorsi alternativi, verso il quartiere Campanella.