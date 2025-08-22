Viale dei Cappuccini. La nuova illuminazione non convince FdI: "Ancora molto da fare"

Il rinnovo dell’illuminazione pubblica in viale dei Cappuccini, terminato questa settimana, non convince Fratelli d’Italia. "C’è ancora molto da fare per riqualificare tutto il quartiere – attacca il consigliere comunale Simone Carapia –. Panieri non gongoli troppo: non ha realizzato una ‘Ville Lumière’ sul Santerno. Oltretutto l’investimento totale sui nuovi punti luce è molto corposo, con 25 milioni di euro da parte di Hera che sicuramente ripagheremo abbondantemente nelle nostre bollette".

Allargando il ragionamento all’intero quartiere, appunto, Carapia chiede alla Giunta maggiore attenzione sul fronte verde pubblico ("Il sindaco ‘green’ non ricorda per via Sbarretti la petizione di oltre 40 residenti che chiedeva la ripiantumazione di oltre 50 alberi abbattuti") e su quello della viabilità dei Cappuccini.

"La velocità nel viale è eccessiva perché tanti lo scambiano per un rettilineo di lancio – protesta il meloniano –. Questo non riguarda i residenti, ma coloro che percorrono il tratto via villa Clelia-viale Amendola. La segnaletica, per quanto necessaria, sappiamo essere inutile: servono ulteriori sistemi di rallentamento di cui esistono tante tipologie. Il sindaco potrebbe fare dei cartonati a forma di agenti di polizia locale: almeno in questo modo ne farebbe vedere un paio alla cittadinanza, visto che sul Santerno paiono essere in via d’estinzione".

Sempre per quanto riguarda la sicurezza stradale della zona, Carapia chiede un intervento per il "pericoloso attraversamento in testa (lato due statue) al viale dei Cappuccini, teatro di tanti incidenti". Un "problema gravissimo", secondo il consigliere comunale di opposizione, che ipotizza come "l’unica soluzione percorribile potrebbe essere quella di arretrare di una decina di metri all’interno del viale stesso aumentando la sicurezza".

In altre parole, "per riqualificare tutto il quartiere c’è ancora molta strada da fare – conclude Carapia –. È fondamentale implementare una rigenerazione urbana che migliori spazi verdi, infrastrutture e servizi, promuovendo la mobilità sostenibile e partecipazione attiva della comunità locale".

Il progetto di rinnovamento del sistema di illuminazione pubblica di viale dei Cappuccini ha visto la sostituzione degli otto vecchi lampioni a sospensione, sorretti da pali in cemento, con 84 nuovi corpi illuminanti installati su 42 pali doppi, in grado di servire sia la carreggiata che le piste ciclopedonali. A completare l’opera, due ulteriori punti luce in corrispondenza delle traverse laterali, così da garantire uniformità e sicurezza lungo tutta l’arteria.

L’intervento ha previsto anche il rifacimento delle linee elettriche, con scavi e ripristini, e la rimozione dei vecchi sostegni in cemento, mantenendo solo quelli indispensabili per altri servizi. Al termine definitivo delle operazioni sugli impianti (fra cui cavi e centraline), si procederà con la riasfaltatura completa delle due piste ciclabili che costeggiano il viale, garantendo maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti.

Come già accennato, il cantiere fa parte del più ampio piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, affidato a Hera Luce, che prevede la sostituzione di circa 11mila punti luce cittadini con nuove lampade a Led. Un investimento da 24,6 milioni di euro, avviato nel 2024, che dovrebbe garantire fino al 60% di risparmio energetico e una significativa riduzione dell’inquinamento luminoso.