Vicenda rifiuti: "Il Comune ha solo difeso un principio"

"Il Comune non ha perso una causa: ha difeso un principio. E quella battaglia per la trasparenza e il controllo delle tariffe dei rifiuti resta una scelta giusta, nell’interesse di tutta la cittadinanza". È la lettura che Filippo Samachini (nella foto), consigliere comunale di maggioranza in quota Sinistra Imolese, dà della vicenda che ha visto il Municipio chiedere invano 1,7 milioni nelle aule giudiziarie ad Atersir e Hera rimettendoci alla fine oltre 150mila euro di spese legali. Una battaglia lunga, iniziata nel 2017 durante il Manca-bis, riportata in auge l’anno successivo dall’amministrazione Sangiorgi e infine terminata durante l’attuale mandato.

"La causa non è stata uno spreco – assicura però Samachini rispondendo alle critiche avanzate nei giorni scorsi da Simone Carapia (Fratelli d’Italia) –. È stata un atto di responsabilità verso i cittadini, nata da una domanda semplice: i costi del servizio rifiuti erano stati calcolati correttamente?".

E in questo senso, secondo l’esponente di maggioranza, "quando Atersir non rispose alle richieste del Comune di chiarire le differenze nei Piani economici finanziari, il ricorso fu l’unico strumento rimasto per difendere un principio di trasparenza. Il Tar dell’Emilia-Romagna – ricorda Samachini – aveva dato ragione a Imola. Successivamente il Consiglio di Stato, pur ribaltando la sentenza, ha scritto testualmente che ‘il comportamento di Atersir, sebbene non censurabile in questa sede, necessita di una verifica nel merito amministrativo delle scelte operate’".

Una frase "chiara – secondo Samachini –, che riconosce come il problema esistesse e meritasse un controllo di merito sulle decisioni assunte. Il ricorso in Cassazione – conclude il consigliere di maggioranza – è stato un atto di coerenza istituzionale. Quando la Corte lo ha dichiarato inammissibile, il Comune ha scelto di non proseguire per prudenza, evitando ulteriori spese. Come ha detto l’assessora Spada, negli anni successivi non si sono più registrati scostamenti significativi nei costi del servizio: un segnale positivo, anche frutto di quella battaglia".