’Vicolo inferno’, ecco il nuovo album ’Circles’

Non c’è due senza tre.Venerdì uscirà su supporto fisico e su tutte le piattaforme streaming ‘Circles’, terzo disco della rock metal band imolese ‘Vicolo Inferno’ per l’etichetta Rockshots Records. Un album di dieci tracce, trainato dai singoli ‘Cold Surface’ e The Gift’, che sarà presentato ufficialmente in città con due eventi: oggi il ‘listening party’ nel negozio ‘All the Best!’ di via Mazzini e il 10 giugno il live al Chiosco Dolce Vita del parco Tozzoni. Un bel regalo ai fans, per festeggiare il primo ventennio di carriera (la genesi del gruppo è datata 2003, ndr), sette anni dopo il loro ‘Stray ideals’: "Un lavoro istintivo, energico, melodico, cupo e intenso che coincide con la decisa maturazione della nostra proposta musicale – raccontano Igor Piattesi (voce), Marco Campoli (chitarra), Wallace (basso) e Renzo Cuomo (batteria) –. Spazio ad alcune sonorità inedite, per stuzzicare il pubblico e noi stessi con qualche scelta stilistica sperimentale. Abbiamo prodotto una ventina di tracce per arrivare alle dieci contenute nell’album". Un progetto che segue una linea chiara: "Un viaggio tra i vari colori dell’anima: dai tratti più intimi e contorti alle sfumature di rabbia, divertimento ed ironia. I nostri testi sono spesso introspettivi e attingono a piene mani da episodi di vita vissuta – continuano –. La track list di ‘Circles’ è una sorta di percorso emotivo completo dentro al quale vorremmo trovare l’ascoltatore. Il terzo singolo? Molto probabilmente la ballad ‘Wine Drops’". E già si guarda d un’estate di promozione live: "Con questo disco abbiamo affinato la nostra immagine e cercheremo di dare un aspetto più scenografico al palco – sottolineano i ‘Vicolo Inferno’ –. Vogliamo proporre un’esperienza simile a quella materializzata durante la lavorazione dei brani senza perdere di vista, però, il tratto nudo e crudo delle nostre esibizioni dal vivo".

Mattia Grandi