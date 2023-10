Vicolo Nuovo, si cambia. Ambra e Rosa salutano i clienti: "Un’esperienza memorabile. Al lavoro resta lo stesso staff"

Grandi novità all’Osteria del Vicolo Nuovo di Imola. A pochi mesi dal traguardo dei 40 anni, con quell’apertura datata gennaio 1984, il noto locale di ristorazione nel cuore del centro storico della città cambia gestione. Già, tutto vero.

Da qualche giorno, infatti, le inossidabili titolari Ambra Lenini e Rosa Tozzoli hanno ceduto il testimone al giovane Benedetto Linguerri: "La soluzione migliore, per un necessario passaggio generazionale, con l’intento di dare continuità al locale – spiega la Lenini –. Non è stata una ricerca semplice. Linguerri, però, ci ha convinto fin dal primo incontro per la sua serietà e grande passione. Benedetto di nome e di fatto". Non solo. "Abbiamo apprezzato moltissimo il suo desiderio di mantenere inalterata la squadra dietro ai fornelli della cucina e in sala – continua :. Un gruppo che, in questi anni, ha creato l’atmosfera magica che si respira all’Osteria. Ai sei dipendenti verranno affiancate altre figure di fiducia del nuovo titolare". Una sorta di seconda vita, ma sotto il segno della continuità, per uno dei ristoranti più conosciuti di Imola: "Questo è un mestiere affascinante ma totalizzante che ti assorbe ogni istante di tempo libero e la carta d’identità non fa sconti – ammette la Lenini –. Il passaggio è stato cercato e ragionato proprio per salvaguardare la storia di una location entrata da tempo nel cuore degli imolesi. L’Osteria del Vicolo Nuovo è stata la mia, la nostra, vita e ci ha dato tantissime soddisfazioni. Io e Rosa accompagneremo Benedetto ancora per un pò". Un viaggio emozionante e pieno di ricordi indelebili: "Tra le pagine più belle di questo romanzo vorrei citare quella legata alla grande battaglia, condotta quasi da pioniera, per la realizzazione del dehors estivo – sottolinea –. Un autentico valore aggiunto, tra sedie, tavoli, ombrelloni e luci soffuse, per il colpo d’occhio del nostro centro. Fu un cambio di passo, in termini organizzativi ed estetici, che poi ha fatto scuola. Tanti clienti mi confidano ancora di sentirsi immersi in uno scenario in stile veneziano o romano, invece, è la nostra splendida Imola".

Poi tanti ospiti vip dello spettacolo e dello sport: "Da Michael Schumacher che nel 1994 venne a cena con la moglie Corinna, un campione semplice e alla mano – riavvolge il nastro della memoria –. Per non parlare di quella volta che arrivò Jean Todt e fece parcheggiare l’auto a mio marito. Ma anche Flavio Briatore, Dino Zoff, Paolo Rossi, Arrigo Sacchi e Alberto Tomba. Poi tantissimi attori di scena al teatro Stignani: Toni Servillo, Luca Zingaretti, Anita Ekberg, Eleonora Giorgi, Alessandro Gassman e Stefano Accorsi". E la storia continua. Linguerri, che nel 2017 ha fondato il servizio ‘Local To You’ per consegne a domicilio di frutta e verdura coltivate dalle aziende agricole del territorio, è alla guida anche del ristorante Calmo in via Galliera a Bologna insieme ad alcuni soci.

