Videoappello per Carseggio: "Esasperati da nove anni"

Il videoappello per la riapertura della provinciale Casolana ha fatto scuola.

Così alcuni residenti di Carseggio, località di Casalfiumanese da 9 anni alle prese con il critico attraversamento del fiume Santerno per raggiungere le proprie case, hanno affidato ai social la protesta.

Tra loro ci sono diversi titolari di attività agricole della zona in difficoltà per il trasporto delle materie prime e degli approvvigionamenti per il bestiame.

Ma anche lavoratori, padri e madri di famiglia (perfino la moglie di un uomo invalido costretto, a quanto pare, a sospendere le terapie per la grana logistica, ndr) che, per andare in azienda o portare i figli a scuola, devono attraversare un guado spesso sommerso dalla piena del corso d’acqua. Quindi, inutilizzabile.

Una via obbligata dopo l’interruzione dell’unica strada alternativa causata dalle frane innescate dall’alluvione di primavera.

Le richieste? La realizzazione, anche a titolo provvisorio, di un collegamento utile per superare il Santerno.

Il tutto in attesa di quel ponte, con cantiere già affidato dallo scorso luglio alla ditta Zini Elio per oltre 2.1 milioni di euro più iva in gran parte coperti dalla Regione, capace di sostituire la storica struttura trascinata via dalla furia del fiume nel lontano 2014.

"Aspettiamo questo ponte da 9 anni e intanto il valore delle nostre proprietà si è più che dimezzato – raccontano nel video diversi residenti –. Ogni volta che il guado va sott’acqua siamo completamente isolati". Sul tema, la sindaca Beatrice Poli ha indetto una conferenza stampa in agenda per la mattinata di lunedì prossimo.

r. c.