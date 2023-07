Videosorveglianza nel mirino Prima Castello attacca la Giunta "Regolamento tutto da rivedere"

Piovono emendamenti sul testo del regolamento sulla videosorveglianza. A presentarne quindici è stato il capogruppo di Prima Castello Luca Morini, in quota Fratelli d’Italia come i colleghi di gruppo Bottiglieri e Roncassaglia. "Ad oltre due anni dalla prima bocciatura del testo in commissione, già maturata a seguito di emendamenti e contestazioni presentate dal sottoscritto, viene in esame un testo ancora costernato di tali macroscopiche carenze, da risultare completamente inaccettabile", sono le parole con le quali Morini spiega la sfilza di emendamenti al testo del regolamento per il quale chiederà "una nuova revisione integrale, non essendo ancora minimamente pronto per l’esame e l’eventuale approvazione del consiglio comunale".

Spiega il capogruppo di Prima Castello che "il regolamento di videosorveglianza interessa una tipologia di trattamento dei dati dei cittadini tra le più delicate in assoluto tra quelle di competenza comunale, e ‘in gioco’ ci sono diritti fondamentali dell’individuo. Su una materia così importante – tuona Morini -, il nostro comune ha già accumulato un ritardo di oltre 5 anni, che diventano 7 se consideriamo che la norma di riferimento diede due anni di tempo a tutti, comuni inclusi, per raggiungere la conformità normativa".

Punta il dito il consigliere sul fatto che "nel comune di Castel San Pietro da almeno 5 anni sono attivi sistemi di videosorveglianza privi di basilari valutazioni preliminari sulle modalità di funzionamento, sull’adeguatezza delle misure di sicurezza in relazione al rischio per la libertà delle persone e senza adeguate specifiche sulle garanzie offerte ai cittadini in termini di esercizi dei diritti, tra le altre carenze elencabili".

Morini, poi, sottolinea come riguardo al regolamento portato ultimamente in commissione "si ammetta candidamente che non è ancora stata predisposta una singola valutazione d’impatto, quella procedura che occorre preventivamente porre in essere per valutare la necessità, la proporzionalità e la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone derivanti dal trattamento", e come sia grave "l’assenza di valutazione sulle potenzialità intrinseche di alcune videocamere, in alcuni casi in grado di tentare riconoscimenti facciali, incroci di dati con codici identificativi di veicoli e rilevazioni della voce".

Proprio questa sera in commissione Morini annuncia che chiederà "la revisione integrale della bozza di regolamento, e che venga nuovamente portata in commissione".

Claudio Bolognesi