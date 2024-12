Vietati i petardi nei luoghi pubblici

In occasione delle festività di fine anno, ilsSindaco di Imola ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo di petardi, mortaretti e fuochi pirotecnici su tutto il territorio comunale dal 31 dicembre 2024 al primo gennaio. "La misura mira – spiegano dal municipio – a garantire la sicurezza pubblica, prevenire incidenti e tutelare il benessere degli animali domestici, spesso traumatizzati dal forte rumore dei botti". È quindi vietato l’utilizzo di petardi e altri artifici pirotecnici in luoghi pubblici o di uso pubblico; il divieto di utilizzo di fuochi privi delle necessarie licenze; l’obbligo di rispettare rigorosamente le istruzioni d’uso per i dispositivi in libera vendita. Particolare attenzione e controlli intensificati, infine, nei parchi e nelle piazze.