Vigili del fuoco Imola, pompieri bloccati in caserma dal traffico

Imola, 9 febbraio 2023 – Due minuti di sirene spiegate a mezzi fermi, quando anche un attimo può costare vite umane. In via Manfredi ogni giorno fare il pompiere può diventare un’odissea, specialmente quando il ’traffico scolastico’ intralcia l’uscita di autobotte e autoscala.

Il video arriva da Matteo Visani, responsabile territoriale della Fns Cisl dell’Area Metropolitana Bolognese, e immortala i mezzi rossi bloccati sul cancello della vecchia caserma, presumibilmente dalle automobili dei genitori in sosta davanti alle scuole Carducci.

Già, perché lì lo spazio è angusto e, come spiega Visani "il video in questione è stato girato nella giornata di ieri (martedì, ndr), ma potrebbe essere un giorno qualunque durante la settimana. Il problema della coesistenza dei Vigili del Fuoco e del plesso scolastico ’Carducci’ è un problema reale – prosegue il sindacalista –. Non è accettabile che le squadre di soccorso debbano ritardare la loro uscita per colpa del parcheggio selvaggio fatto da qualcuno".

Chi è imolese lo sa: da sempre i caschi rossi trovano casa in via Manfredi: una caserma ormai non più al passo con i tempi, un po’ per lo stato di conservazione, un po’ per i garage (troppo piccoli per i mezzi moderni) e un po’ - appunto - per la questione logistica. È passato ormai più di un anno dalla firma per la realizzazione di un nuovo stabile, che sorgerà in via Bel Poggio in un terreno acquistato dalla Fondazione dal seminario diocesano di Montericco e poi donato al Demanio statale per costruire l’edificio. L’area, oggi ad uso agricolo, è di circa 7mila metri quadri.

Ed "è passato esattamente un mese dalla conferenza stampa che abbiamo tenuto come Fns Cisl sulle problematiche del distaccamento imolese dei Vigili del Fuoco – conclude Visani –, dove tra gli altri, avevamo evidenziato anche questo aspetto dell’impossibilità di poter operare bene e in sicurezza con le scuole proprio davanti alla nostra uscita. Risulta impossibile immaginare che chi è chiamato a portare soccorso, debba anche pensare a ’dribblare’ studenti, genitori e autovetture parcheggiate in divieto. La necessità quindi, ormai improcrastinabile, è che le istituzioni tutte facciano quadrato tra di loro e concorrano ad accelerare il più possibile i tempi sulla realizzazione della nuova sede di via Bel Poggio".