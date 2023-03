Vigili del fuoco, nuovi volontari Il comandante Turturici in visita "Grazie per lo spirito di sacrificio"

Prima visita del nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, Calogero Turturici, al distaccamento dei volontari della Valle del Santerno di Fontanelice. Una tappa in collina, dopo l’insediamento dello scorso dicembre nel quartier generale felsineo del corpo, per conoscere il capo distaccamento Mattia Brusa e i sindaci dei quattro municipi del territorio. Turturici, proveniente dalla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali di Roma, vanta una lunga serie di incarichi dirigenziali nei comandi piemontesi. Ma anche a Bergamo durante la fase più dura della pandemia. Tutte realtà con una forte presenza della componente volontaria.

"Quella di Fontanelice (uno dei dieci distaccamenti della provincia completamente formati da personale volontario, ndr) è una splendida testimonianza di spirito di sacrificio e dedizione per assicurare il miglior servizio possibile alla comunità – ha detto il comandante –. Sono venuto qui per rafforzare il legame con donne e uomini che mettono a disposizione il proprio tempo per la tutela dei cittadini e del territorio". Un patrimonio inestimabile alla luce dei dati che confermano il volontariato provinciale, nonostante la carenza di personale, al 30% della quota di soccorso nell’area di riferimento. E in vallata si spalancano le porte a quattro nuovi volontari.

"Saluto l’arrivo di Roberto, Luca, Pompeo e Luca Domenico che, con forte senso civico, hanno integrato questo capitale di risorse umane – ha spiegato Turturici –. Innesti arrivati al termine del corso di formazione di tre mesi svolto presso il comando provinciale". Sale a 22 unità, quindi, la risposta operativa di un nucleo che opera principalmente nelle valli del Santerno, del Sillaro e nella provincia nord di Firenze a seguito del neocostituito Distretto del Soccorso Tosco-Romagnolo. Così il reclutamento delle nuove leve diventa un elemento prioritario tra pensionamenti e arruolamenti nella componente permanente. Un invito, rivolto a tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e 45 anni, sottoscritto anche dai sindaci presenti all’incontro: "Ringraziamo tutti i volontari per il loro prezioso impegno a favore del territorio – hanno detto Beatrice Poli, Gabriele Meluzzi, Mauro Ghini e Alberto Baldazzi in rappresentanza dei comuni di Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano e Castel del Rio –. L’augurio di un buon avvio per chi affronterà in futuro il percorso. A tutti gli altri il consiglio di valutare l’idea di inserimento in una realtà così valente".

Mattia Grandi