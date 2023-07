Villaggio della Salute L’accordo con Invictus: un nuovo campetto per i cestisti in erba

di Zoe Pederzini

Se è vero che non c’è niente di meglio del sodalizio tra un percorso benessere termale e un po’ di sana attività sportiva, la collaborazione tra il Villaggio della Salute Più del Gruppo Monti e l’Invictus Academy ne è l’esempio. Tra le colline della Valle del Sillaro, al confine tra Castel San Pietro e Monterenzio, ormai da tempo regna sovrano il pacifico Villaggio della Salute, un ampio impianto termale con percorsi benessere, passeggiate e piscine a perdita d’occhio nel verde.

Da tempo questa realtà del benessere e del wellness, anche agriturismo, ha dedicato un’area adiacente a spazio sportivo con un campo da beach volley e un campo da calcio dove, da anni, in estate fanno i campi estivi anche i ragazzi del Bfc senza barriere. Da oggi, però, c’è un’importante novità, fortemente voluta dal Gruppo Monti: si tratta di un campo da pallacanestro, 28x15, reso possibile e di proprietà della Invictus Academy. Quest’ultima è un’ormai nota associazione sportiva nata dalla collaborazione tra il campione Zoran Savic e Michele Forino, associazione che, da anni, organizza camp estivi, internazionali, in Italia e all’estero, per giovani e giovanissimi appassionati che si uniscono alla parte Acedemy, ovvero all’allenamento di tutto l’anno. Da qui l’accordo, pluriennale, che è stato stipulato e ufficializzato ieri tra il Gruppo Monti e Invictus. Accordo che vede in primis la nascita di questo ampio campo da pallacanestro outdoor e, in secondo luogo, che vedrà una collaborazione sempre più stretta fra le due realtà.

Lo spiega il presidente di Invictus Michele Forino: "Gestiremo eventi in loco, organizzeremo eventi di basket e, come abbiamo fatto questa settimana, continueremo a organizzare camp internazionali, di una settimana, qui al Villaggio della Salute con ospiti speciali. Per questa prima edizione in questo luogo magico abbiamo avuto ospite il grande Adam Filippi, Paolo Moretti ed Erazem Lorbek. Questo camp è stato un primo evento di partenza in questa nuova sede, ne seguiranno altri. Per il futuro prossimo abbiamo già in piedi un progetto con il gruppo Monti per l’impianto di Porretta, nella neonata area Valverde, a due passi dalla Madonna del ponte, protettrice del basket. Per il futuro più lontano auspichiamo di poter coprire questo impianto di modo da renderlo fruibile tutto l’anno per giovani, ma anche per ospitare tornei importanti".

Lo stesso entusiasmo per il nuovo accordo è stato condiviso dal general manager del Gruppo Monti, Graziano Prantoni: "Il legame tra lo sport e il Villaggio è un legame antico, cresciuto negli anni con un’area sportiva che adesso è ancora più nuova e stimolante. Grazie a questo accordo organizzeremo iniziative aperte a tutti, oltre ai camp per giovani, ovvero anche a soggetti terzi che vogliano utilizzare questo incredibile campo da basket".