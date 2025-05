Villaggio della Salute Più, riapre il tempio del benessere

"Il Villaggio della Salute Più si conferma un punto di riferimento per quanto riguarda la salute fisica e mentale dei bolognesi. Un appuntamento fisso che concilia benessere psico-fisico, rispetto dell’ambiente e divertimento e che continua a valorizzare il territorio". Così Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom Bologna, ha introdotto la 22° stagione dell’acquapark estivo. Dal 31 maggio al 7 settembre, gli ospiti potranno rilassarsi tra le 24 piscine scoperte climatizzate, i 55 percorsi Natura World, gli acquascivoli e le stazioni wellness, in un parco verde di 640mila metri quadrati ai piedi dell’Appennino. Il Villaggio ha arricchito la sua offerta con eventi e intrattenimento, stringendo nuove partnership con Radio Bruno e DumBo. Quest’anno sono diverse le novità: verranno introdotti i biglietti open, che danno la possibilità di accedere alla struttura nel giorno in cui si preferisce senza una data fissa, l’abbonamento all inclusive per i bambini per tutta la stagione e il servizio navetta. "La nostra è una destinazione completa, fondata sulla medicina preventiva e sulla cura della persona, a partire dalla possibilità di respirare aria pulita", ha dichiarato Antonio Monti, direttore scientifico del Gruppo Monti. Graziano Prantoni, general manager del gruppo, ha aggiunto: "Abbiamo fatto numerosi interventi di manutenzione in modo tale da recuperare i danni causati dall’alluvione. Solo rinnovandosi di continuo è possibile offrire la migliore esperienza ai nostri ospiti".

Filippo Biondi