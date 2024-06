Villaggio della Salute Più. La sindaca al Summer Camp

La sindaca Francesca Marchetti ha fatto visita al Summer Camp delle scuole calcio Bfc Senza Barriere in corso al Villaggio della Salute Più.

All’incontro erano presenti Gianni Grassi, presidente dell’associazione EDU In-Forma(Zione), e

Graziano Prantoni, general manager del Gruppo Monti Salute Più, insieme ai giovani partecipanti al Summer Camp.

"Ringrazio il Villaggio della Salute Più – afferma la sindaca Marchetti – per l’accoglienza che da diversi anni riserva a questa importante associazione del nostro territorio, mettendo a disposizione un luogo di grande bellezza, che consente di fare tante attività all’aria aperta. Edu In-Forma(Zione) rappresenta un valore aggiunto per la comunità castellana, per questi ragazzi e per le loro famiglie, proponendo attraverso lo sport, percorsi di autonomia e crescita".

"Il progetto di Edu In-Forma(Zione), oltre al precedente sindaco Fausto Tinti, l’ha visto nascere e

l’ha seguito negli anni anche Francesca Marchetti, nelle vesti di consigliera comunale – sottolinea il presidente Gianni Grassi –. Per questo, insieme alla direzione del Villaggio della Salute, ci abbiamo tenuto a invitarla a questo incontro di presentazione del 4° Summer Camp e a darle il benvenuto come nuova sindaca". L’iniziativa, che coinvolge in tutto 45 ragazzi e 10 allenatori volontari, si tiene per il quarto anno all’interno del Villaggio della Salute Più, il più grande acquapark d’Europa e, come nella

precedente edizione, prevede due turni. I ragazzi e gli allenatori alloggiano in esclusiva nel nuovo Casale Ostello Ca’ degli Aironi, che è situato in un contesto naturalistico di pregio, vicino ai laghi, al campo sportivo e alle bellissime piscine.

Edu In-Forma(Zione) Bologna Scuola Calcio Aiac Renzo Cerè – progetto BFC senza barriere –

Sport per tutti calciando la dis-abilità (questo il nome completo) è l’associazione nata a Castel San Pietro Terme nel 2016 che promuove l’attività sportiva per ragazzi e ragazze diversamente abili con scuole calcio aperte anche a Bologna e Imola.

Il Summer Camp è una vacanza di sport e vita all’aperto, che si avvale del sostegno del Comune di Castel San Pietro Terme, e della collaborazione del Gruppo Monti Salute Più, che accoglie ragazzi e allenatori, alloggiandoli in esclusiva e a prezzi scontati, del Bologna BFC 1909 che ha adottato il progetto nel 2018 e dell’azienda Alce Nero che offre le merende ai ragazzi.