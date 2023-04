Vilmer Dalmonte, chi è l’ingegnere morto nell’incidente durante la corsa in bici

Imola, 24 aprile 2023 – Doveva essere una bella giornata di sole, in bici, in gara con i compagni di sempre e invece per Vilmer Dalmonte, 46 anni, ingegnere elettronico, residente a Mordano, è stata la fine: una brutta caduta che non gli ha lasciato nessuno scampo. Una tragedia che ha sconvolto tutto il gruppo che era partito da Faenza, ieri mattina, per dirigersi vero l’Alto Mugello.

Nel momento della gara, sulla strada c’erano molti cicloamatori e motociclisti che avevano approfittato della bella domenica. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 11,30 in località Sessana, sulla provinciale Modiglianese tra Sant’Adriano ed Abeto il ciclista è caduto in modo molto violento, un impatto fatale.

Sul posto sono intervenuti con la massima urgenza i sanitari del 118 e anche i carabinieri. Purtroppo anche la corsa di medici e infermieri è stata inutile: per il ciclista non c’è stato niente da fare e i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Spetta adesso alle forze dell’ordine arrivate sul luogo nel momento della tragedia, ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, anche se da una prima ricostruzione non sembra siano coinvolti altri veicoli. Questo secondo i primissimi accertamenti che dovranno proseguire e verificare se, a questo punto, non si sia trattato di una caduta dovuta a una tragica fatalità.

"Vilmer era con noi da non tanto tempo – racconta Claudio Bisi, presidente della società sportiva Solarolese –. Eravamo a un raduno cicloturistico organizzato dall’Avis di Faenza. Io sono arrivato 15-20 minuti dopo l’incidente. Vilmer era più avanti: è uscito da una curva, probabilmente da solo, una curva che va in discesa. Non si sa come, ma è caduto – dice sconvolto –. Quella è comunque una curva molto insidiosa, quattro anni fa nello stesso posto è morto un altro ragazzo che era associato al Baracca-Lugo".

Il gruppo, prosegue il presidente, era formato da sei persone "ma siamo arrivati tutti dopo. Vilmer era ben allenato e andava fortino, siamo partiti tutti insieme e lui davanti agli altri. Eravamo circa a metà percorso, dopo quattro ore in sella e questa tragedia di cui ancora non riesco a farmi una ragione".

Vilmer Dalmonte era conosciuto nel paese dove risiedeva con la moglie che ha un negozio di parrucchiera ed estetica nel centro di Bubano.

Sotto choc anche il sindaco di Mordano, Nicola Tassinaro: "Conosco molte bene la moglie e non riesco a capacitarmi di come possa essere accaduta una tragedia simile. L’ho visto la settimana scorsa che faceva una passeggiata: sono cose che lasciano veramente sconcertati".

Nemmeno due settimane fa un’altra tragedia aveva colpito il mondo del ciclismo amatoriale: Valter Golfieri, 72 anni, imprenditore, residente a Castel San Pietro aveva perso la vita a Massa Lombarda, mentre in sella alla propria bici da corsa. L’imprenditore stava percorrendo, con un gruppo di amici, viale della Resistenza proveniente dal centro della cittadina e diretto verso via Dini e Salvalai, per cause ignote aveva invaso la corsia di marcia opposta, urtando contro la parte anteriore di una Mercedes ed era deceduto sul colpo.