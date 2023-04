Violenta grandinata Coltivazioni in ginocchio "I danni sono evidenti"

È ancora in corso la ricognizione della conta dei danni causata dalla grandine caduta domenica scorsa nei campi dell’imolese. I chicchi di ghiaccio hanno colpito, a macchia di leopardo, le coltivazioni in piena fioritura di Sesto Imolese, Ponte Massa e nei territori del medicinese e Castel San Pietro. "Danni evidenti – spiega Coldiretti Emilia-Romagna – su frutteti e seminativi, sui germogli di vite e su cipolle, bietole e colture appena nate molto tenere che hanno riportato rotture gravi. Criticità, in particolare, sugli impianti di pesco, albicocco e susino".

Amare le considerazioni sul fronte dei cambiamenti climatici. "I temporali – continua la nota – si abbattono su una natura ormai in tilt con le coltivazioni ingannate dal clima. Piante predisposte alla ripresa vegetativa con la maturazione in anticipo di quelle primizie che ora potrebbero essere danneggiate irreparabilmente. Una situazione che aggrava il già difficile quadro del comparto alle prese con l’emergenza siccità".

Dal fronte Cia-Agricoltori Italiani Imola arriva un’istantanea ancora più specifica della burrasca. Il quadro delicato insiste nell’areale compreso tra Medicina, Massa Lombarda, Sesto Imolese e Conselice mentre è salva la vallata del Santerno. Parzialmente colpite, in modo lieve e circoscritto, Imola e Mordano. E la presidente della sezione imolese dell’associazione, Luana Tampieri, apre il capitolo assicurazione: "Da tempo – analizza – chiediamo l’anticipo di almeno un mese della campagna assicurativa. Occorre adeguare la strategia di difesa contro i danni da calamità. Bisogna arrivare prima per consentire alle aziende di essere protette contro fenomeni violenti e inaspettati. Adesso massima attenzione alle gelate con l’annunciato brusco calo delle temperature".

Per Guglielmo Garagnani alla guida di Confagricoltura Bologna: "Al momento – sottolinea – è ancora presto per capire l’entità dei danni, ma le aziende agricole colpite ne hanno sicuramente subiti. Dopo un inverno decisamente caldo, e le piante in avanzato sviluppo fenologico, in questo primo scorcio di primavera i timori sono tutti rivolti alle gelate tardive. Le previsioni meteo dei prossimi giorni non fanno dormire sonni tranquilli. Soluzioni? Modificare le date delle campagne assicurative con un avvio anticipato".

Mattia Grandi