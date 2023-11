Violenza contro le donne. Campagna di affissione, incontri nelle scuole e Consiglio straordinario

Campagna di sensibilizzazione, rassegne di incontri e, nella giornata odierna, il consueto Consiglio comunale straordinario. Sono le azioni messe in campo dal Municipio, in rete con le altre realtà impegnate su questo tema, in occasione del 25 novembre ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’.

C’è la campagna di sensibilizzazione, promossa con il supporto della commissione Pari Opportunità, basata sulle parole chiave ‘Vittima’, ‘Consenso’ e ‘Credibilità’ che vede la collaborazione dei centri antiviolenza Trama di Terre e Per Le Donne e del Circondario. La campagna, visibile anche sotto i portici di piazza Matteotti, è nata con l’intento di indurre le persone a non fermarsi alla superficie della cronaca giudiziaria e mediatica e di stimolare la riflessione per imparare a riconoscere nella quotidianità tutti quegli atteggiamenti e quei punti di vista che rappresentano terreno fertile per la maturazione di atteggiamenti violenti. La campagna si articola inoltre su manifesti negli spazi pubblicitari stradali di piccole e grandi dimensioni.

È inoltre in corso la terza edizione della rassegna ‘Questioni di genere’, che ancora una volta coinvolge studenti e studentesse delle scuole imolesi di ogni ordine e grado, insegnanti, educatori ed educatrici e tutta la cittadinanza. Obiettivo della rassegna è "la necessità, sempre più urgente, di educare le nuove generazioni al rispetto e alla valorizzazione delle differenze e della parità di genere in termini di linguaggio, espressioni e atteggiamenti", sottolineano dal Comune.

‘Il valore della cultura imprenditoriale nei percorsi di emancipazione e indipendenza delle donne’ è invece il titolo dell’incontro pubblico in collaborazione con l’associazione African Looms, in programma il 29 novembre alle 20.30 alla Sala Bcc. Verrà presentata l’esperienza attiva in Kenya che mette a sistema formazione e microcredito per la promozione di forme di imprenditoria di donne di donne sole con figli o vittime di violenza.

Infine,oggi alle 16.30, il consueto Consiglio comunale straordinario dedicato al tema, che sarà l’occasione per fare il punto della situazione insieme a tutte le realtà impegnate quotidianamente sul contrasto alla violenza.

"Il Comune ha scelto di proporre un calendario di azioni che hanno come obiettivo promuovere la cultura del rispetto delle differenze, contribuire a creare consapevolezza sulle forme di violenza e promuovere l’indipendenza economica delle donne, nella ferma convinzione che oltre all’accoglienza è necessario un forte impegno sulla prevenzione – dichiara Elisa Spada, assessora alle Pari Opportunità -. Per farlo, ha scelto di lavorare in rete con le altre realtà impegnate su questo tema".