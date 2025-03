Violenza di genere, i dubbi della Lega sull’utilizzo dei fondi

"Non esistono relazioni semestrali sull’utilizzo dei fondi dell’accordo metropolitano per la realizzazione di attività e interventi di accoglienza, ascolto e ospitalità per donne che hanno subito violenza". Lo denuncia Daniele Marchetti, consigliere comunale della Lega, che attraverso un’istanza di accesso agli atti aveva chiesto i report in questione. "Mi sono stati inviati infatti solo alcuni elaborati annuali prodotti dalla Città metropolitana, aggiornati fino al 2023, che però non hanno nulla a che vedere con le relazioni semestrali dettagliate previste – protesta Marchetti –. Eppure l’accordo, rinnovato recentemente con risorse addirittura maggiori, è chiaro: nel caso in cui non venissero rispettati gli impegni tra le parti, l’accordo decade. A questo punto, vorrei capire se ci troviamo davvero di fronte a una situazione che potrebbe compromettere l’intero accordo, oppure se semplicemente la documentazione non mi sia stata mostrata. In ogni caso, preso atto della documentazione mancante, questa situazione sarà oggetto di una mia interrogazione".