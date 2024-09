Violenza domestica a Imola, maltratta la moglie davanti ai figli minorenni: nei guai 42enne

Imola, 24 settembre 2024 - Maltrattava la moglie anche di fronte ai figli minorenni, tanto che in un'occasione la donna è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Per questo un uomo di 42 anni è accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale aggravata e nei suoi confronti è scattata l'ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza.

Le indagini dei carabinieri erano scaturite dai continui maltrattamenti che la moglie del quarantaduenne era costretta a subire da quasi tre anni anche di fronte ai figli minorenni. In alcune occasioni, la vittima era anche andata al pronto soccorso per farsi medicare le ferite, giudicate guaribili in 15 e 18 giorni.

