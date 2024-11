"Violenza fisica e psicologica"

Fondamentale fare rete per prevenire la violenza sin da quando i ragazzi sono piccoli. Per Ilaria Stagni è necessario creare una comunità educante che comprenda scuola, famiglia e società (comprese le associazioni sportive). "La violenza fisica è solo la punta di un percorso di violenza psicologica. È il frutto di tanti atti che sembrano sottili, quasi impercettibili. Nel momento in cui invece c’è una rete che spiega ai ragazzi che tutto parte dalla violenza psicologica, dalle piccole forme di controllo, la comunità educante sembra qualcosa che già esiste, ma tutti questi pezzi di puzzle devono essere in grado di unirsi per affrontare questi temi. Se già a 5 anni si insegna ai bimbi che se si perde una partita di basket non bisogna minacciare, senza odio e violenza, è già un grande inizio".