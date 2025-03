Violenza sessuale su minorenne, arrestato 60enne: deve scontare 4 anni di carcere

Imola, 11 marzo 2025 - Un uomo sulla sessantina è finito in carcere a seguito dell'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti con l'accusa di violenza sessuale continuata ai danni di una ragazza minorenne.

L'uomo, italiano, è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Imola ed è stato arrestato. I militari dell'Arma hanno infatti dato seguito a un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica, della Corte D’Appello di Bologna, portando il sessantenne in carcere per l'espiazione della pena principale stabilita in 4 anni e 6 mesi di reclusione.