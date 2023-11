Violenza sulle donne, gli studenti dello Scappi ospiti in radio

Il tema della violenza sulle donne, al centro

di un programma radiofonico che ha visto protagonisti i giovani studenti dell’istituto Alberghiero ‘Bartolomeo Scappi’. Un venerdì speciale quello vissuto all’interno degli studi di via Cavour di Emmerreci Radio, l’emittente radio castellana che sin dalla sua creazione dà spazio anche e soprattutto alla fascia più giovane. All’interno del progetto ‘Che Radio di Genere’ promosso dall’Associazione ‘PerLe Donne Odv’ già abbracciato da Emmerreci lo scorso anno, sulle frequenze 1098 Am sei studenti dello Scappi hanno portato all’interno degli studi radiofonici il lavoro di ricerca e di confronto svolto nelle aule dell’Alberghiero nei mesi scorsi, coordinato dalla docente Micaela Montagano. Caterina, Priscilla, Alessia, Andrea, Spoto, Filippo, così, sono partiti, inevitabilmente si potrebbe dire, dallo sconvolgente e drammatico caso di Giulia Cecchettin, per poi sviluppare la tematica dei femminicidi prendendo in esame anche la situazione in altri Paesi, come l’Iran.

Il programma è stato talmente condotto dagli studenti e si è avvalso del lavoro in regia e come supervisori di Katiuscia Brini e Bruno La Voce. Il progetto ‘Che Radio di Genere’ – finanziato dalla Regione – metterà ancora al centro i giovani studenti che tratteranno altri temi di attualità che li riguardano, sempre sulle frequenze di Emmerreci.

Claudio Bolognesi