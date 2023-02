Anche quest’anno il 14 febbraio, giorno di San Valentino, l’istituto comprensivo7 di Imola vuole dire ‘no’ alla violenza sulle donne partecipando all’One billion rising, un flash mob a cui prenderanno parte Paesi in tutto il mondo. In Italia, decine di città aderiranno all’iniziativa e le strade verranno invase da una danza che è atto liberatorio in difesa delle donne. Anche il comprensivo 7 Imola, alle 11 nel cortile delle scuole Orsini, (diretta su YouTube) danzerà alla presenza delle autorità e della dirigente scolastica Rossana Neri.