Violenza sulle donne, le strategie del Comune per supportare le vittime

La seduta del consiglio comunale di Casalfiumanese è stata anche l’occasione utile per fare il punto sulle iniziative in atto per contrastare la piaga della violenza sulle donne. Un approfondimento che ha registrato gli interventi di Alice Bonoli Dalmonte di Trama di Terre e Alessandra Marchi di Asp Circondario Imolese. Dall’informativa relativa all’attivazione di cinque nuovi sportelli territoriali di accoglienza per le vittime di tali brutalità, grazie al progetto ‘Vicino alle donne. Sportello itinerante per il contrasto alla violenza di genere’ co-finanziato dalla Regione, al percorso di inserimento lavorativo ‘Parole di stoffa continua: perfezionamento e Vallata’. Un’opportunità che in autunno porterà in collina una serie di corsi di avviamento alla professione di sarta. Un’azione rivolta alle donne inoccupate o parzialmente occupate come occasione concreta di formazione e inserimento lavorativo. Senza dimenticare la disponibilità dell’utile pubblicazione, dal titolo ‘diciamo NO’, con numeri telefonici per emergenze e consulenze oltre a un vademecum di domande e risposte per comprendere chi, dove, come, quando e perché rivolgersi in caso di necessità. Una criticità da non sottovalutare anche all’altezza della valle. Sul territorio circondariale, nel solo 2024, sono state 36 le donne vittime di violenza prese in carico dai servizi. Diciotto di loro con figli minorenni. Ventitré di queste, per fortuna, hanno avuto il coraggio di sporgere regolare denuncia dei maltrattamenti subiti alle forze dell’ordine. La fascia anagrafica più colpita? Quella tra i 40 e i 49 anni, con 12 casi accertati, ed una netta predominanza di molestie fisiche subite in un lasso di tempo variabile da 2 a 5 anni. "La violenza di genere non è una piaga che riguarda in via esclusiva la sfera privata delle donne che la subiscono ma un dilagante fenomeno sociale che tocca tutti da vicino – ha detto la sindaca casalese Beatrice Poli –. Soltanto in questo modo, ragionando d’insieme, potremo riuscire a mettere in campo strategie in grado di supportare le vittime accompagnandole lungo il difficile percorso di reinserimento sociale".