Violenza sulle donne, l’intervento del Circondario

Un nuovo passo concreto a sostegno delle donne che subiscono violenza. Il Circondario ha stanziato 41.830 euro per il 2025, destinati alle associazioni che da anni offrono accoglienza, ascolto e protezione alle vittime. La decisione rientra nell’accordo metropolitano 2025-2027 sottoscritto con la Città Metropolitana di Bologna, i sette distretti sociosanitari e le realtà del terzo settore.

Il contributo sarà suddiviso tra tre associazioni di riferimento: Casa delle donne per non subire violenza di Bologna (26.293 euro), MondoDonna, che ha sede sempre nel capoluogo emiliano (8.366 euro), e l’imolese Trama di Terre (7.171 euro). Fondi che garantiranno la prosecuzione di servizi essenziali, dai centri di ascolto agli spazi sicuri per chi cerca un’alternativa a situazioni di maltrattamento.

Il finanziamento deriva dal Fondo sociale locale assegnato dalla Regione Emilia-Romagna, che complessivamente ha destinato oltre 1,2 milioni di euro al Circondario, di cui una parte riservata proprio agli interventi contro la violenza di genere.

L’obiettivo, sottolineano gli amministratori, è rafforzare la rete di protezione che unisce enti locali e associazioni, garantendo continuità e stabilità a un sistema che ogni anno intercetta decine di richieste d’aiuto.

Un impegno che, oltre alle risorse economiche, ribadisce la volontà delle istituzioni di non lasciare sole le donne che scelgono di denunciare e di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza.