Vip a Imola per la F1, da Bonolis a Vacchi. I ferraristi fanno comunque festa

Imola, 19 maggio 2024 – “Compro biglietti, chi ha da vendere?”, urla il bagarino sul Lungofiume, immagine vintage che torna attualissima alla vigilia della gara che l’Autodromo aspetta da un anno intero. In attesa del semaforo verde, oggi alle 15, ieri l’Enzo e Dino Ferrari si è regalato un sabato del villaggio rovinato solo in minuscola parte dalla delusione per una Ferrari lontana dalla pole position.

Già dalle prime ore del mattino, le casse della Fan zone dell’Autodromo sparano a tutto volume ‘Una splendida giornata’ di Vasco. E alla fine sarà davvero così.

Quando Charles Leclerc e Carlos Sainz salgono sul palco, sembra proprio di vedere due rock star acclamate da migliaia di fan.

Una foto dall’alto della Rivazza strapiena di tifosi durante le qualifiche

“Grazie mille davvero per tutto il sostegno che ci date, siete voi la Ferrari, siete voi che la rendete così speciale – sono le parole di Leclerc –. Anche se è da sei anni che sono arrivato in Ferrari, non mi abituo a quando arrivo in Italia e vedo tutte queste bandiere rosse: c’è sempre questo brivido, queste emozioni, questo è grazie a tutti voi. Grazie mille, faremo di tutto per rendervi felici”.E Sainz, destinato a lasciare la scuderia del Cavallino rampante a fine stagione per fare posto a Lewis Hamilton: “Grazie mille a tutti per questi quattro anni insieme. Mancano ancora Imola e Monza, come sapete darò tutto per la squadra e per voi. Ci vediamo in giro, spero di avere ancora un po’ il sostegno dei tifosi”.

Poi la parola a Max Verstappen: “La maggior parte di noi è cresciuta in Italia andando sui go-kart, quindi per me l’Italia è un posto davvero speciale. Qui mi sono fatto molti amici e ricordi, quindi per me tornare qui è speciale. Mi piace guidare qui, i tifosi qui sono quelli che più amano la F1”.

Sergio Perez, Max Verstappen e Pierre Gasly (foto Isolapress)

Infine, ecco Hamilton, a Imola per l’ultima volta da avversario dei ferraristi. Il britannico sale sul palco della Fan zone salutando i tifosi in italiano: “Buongiorno”, seguito da un’ovazione. “Sono emozionato per oggi, il tempo è meraviglioso, è bello essere in Italia”, prosegue il britannico, che dedica poi un pensiero ad Ayrton Senna: “Ricordo il giorno della sua morte, fu così tragico. Ayrton era il mio pilota preferito. È stato quello che mi ha ispirato a essere il pilota che sono oggi. Mi ricordo che da bambino ho pianto per settimane”. Infine un messaggio ai tifosi italiani: “Sono molto emozionato, non solo per questo weekend ma anche per l’anno prossimo”.

Tra i vip presenti, ecco anche Paolo Bonolis allo stand Msc Crociere, azienda che dà il nome al Gran premio di questo fine settimana. Nel paddock c’è il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi. E c’è anche l’imprenditore e star dei social Gianluca Vacchi.

Poi nel primo pomeriggio è festa grande quando arriva una foltissima delegazione del Bologna calcio. Non c’è l’allenatore Thiago Motta, ma i big rossoblù sono tutti a Imola: da Joshua Zirkzee a Lewis Ferguson, passando per Riccardo Orsolini e Lorenzo De Silvestri.

I calciatori entrano nel box della Racing Bulls, il team di Faenza erede della storica Minardi, dove sono accolti dagli applausi.

Poi posano davanti al totem che ricorda i 30 anni dalla morte di Senna e Roland Ratzenberger. Alla comitiva si aggiunge anche un bolognese doc come l’imprenditore Gianluca Vacchi, star dei social.

All’olandese Zirkzee il compito di autografare lo pneumatico della pole che va – tanto per cambiare – al connazionale Max Verstappen.