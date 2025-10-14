Viral Voices, stagione al via dal 20 ottobre

Riparte da chi ha voglia di farsi ascoltare la nuova stagione di Viral Voices, la rassegna di incontri di attualità e cultura promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, in programma da ottobre ad aprile a Palazzo Sersanti. Dopo il successo della prima edizione, il progetto torna con un format rinnovato e un’idea chiara: lasciare che siano i giovani a scegliere, partecipare e costruire il proprio spazio di confronto. La novità di quest’anno, infatti, è che i temi e gli ospiti sono stati selezionati direttamente dai ragazzi della Consulta Giovani, che hanno contribuito alla definizione del programma insieme all’associazione Timeless, coordinata da Giacomo Cascone.

"È un progetto che ci sta molto a cuore – spiega Silvia Poli, presidente della Fondazione – perché nasce per i giovani e, già nella sua prima edizione, ha saputo coinvolgerli con grande partecipazione e curiosità. Quest’anno abbiamo fatto un passo in più: lasciare che fossero proprio loro a scegliere i temi e gli artisti".

Il calendario della stagione spazia dall’empowerment femminile con Martina Rogato (20 ottobre) alla forza delle parole di Roberto Mercadini (17 novembre), fino alla moda sostenibile con Giorgia Palmirani (9 dicembre). Poi ancora musica e formazione con il Timeless School Contest (9 gennaio), rap e letteratura con Murubutu (nella foto) (19 gennaio), viaggi con Nicolò Balini (16 febbraio), intelligenza artificiale con Fabio Ferrari (16 marzo) e filosofia contemporanea con Lorenzo Gasparrini (20 aprile).

Ogni incontro (inizio 20,30, ingresso gratuito e con prenotazione obbligatoria sul sito della Fondazione), sarà seguito da un momento conviviale per proseguire il dialogo con gli ospiti in un clima informale.