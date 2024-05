Virginia Raffaele al teatro Stignani, prevendita al via

Al via oggi la prevendita dei biglietti per lo spettacolo fuori abbonamento della prossima stagione di prosa dello Stignani con protagonista Virginia Raffaele. L’attrice, imitatrice, conduttrice televisiva, radiofonica e doppiatrice calcherà infatti il palcoscenico imolese dal 12 al 14 dicembre alle 21 per tre repliche di Samusà, show con cui sta riempiendo i teatri italiani.

La biglietteria dello Stignani aprirà le porte sia la mattina dalle 10 alle 13, sia il pomeriggio dalle 16 alle 19. A partire dalle 19.30 sarà poi possibile acquistare i tagliandi anche su Vivaticket, online e nei punti vendita autorizzati.

Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia Raffaele e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale: il luna park. Lo spiega lei stessa: "Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti".

Lo spettacolo è carico della comicità di Virginia Raffaele, che in un modo tutto suo sa far divertire ed emozionare, commuovere e ridere a crepapelle.

I biglietti per i giovani con meno di 20 anni sono ridotti a 20 euro in tutti i settori, mentre per tutti gli altri il prezzo intero va dai 40 euro di platea e palchi centrali, ai 30 euro dei palchi laterali, fino ai 20 euro della galleria.