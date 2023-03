Virna Lisi diventa Caterina Sforza

Due donne che hanno fatto la storia, una serata unica per poterle incontrare. Il mito di Caterina Sforza rivive nell’interpretazione di Virna Lisi, indimenticata bellezza del cinema italiano scomparsa nel 2014 all’età di 78 anni, che è stata protagonista di una pellicola datata 1959. Un film, diretto da Walter Chili, e con la partecipazione anche di Raffella Carrà. Un titolo inconfondibile, ‘Caterina Sforza, la Leonessa di Romagna’, che l’associazione Imola Experience propone per la prima volta sul grande schermo domani sera. L’appuntamento è alle 20.30 al cinema sala Bcc Città&Cultura in via Emilia 210a (piazza Matteotti).

La serata vedrà la straordinaria partecipazione del figlio di Virna Lisi e di sua moglie. Corrado Pesci e Veronica Bova saranno infatti gli ospiti d’onore e assisteranno alla proiezione del film. La pellicola segue uno schema classico: Melozzo da Forlì e Bartolomeo Bacci, intrattenendosi con Giovanni Ludovico de’ Medici, figlio di Caterina Sforza, ricordano i fatti più salienti dell’avventurosa vita di quest’ultima, ormai in punto di morte. Giovanni diverrà in seguito il famoso condottiero, conosciuto nella storia col nome di Giovanni dalle Bande Nere.

Per i soci di Imola Experience l’ingresso alla sala è gratuito (previa prenotazione), mentre chi vuole partecipare all’evento può associarsi la sera stessa, all’ingresso della sala al costo di 10 euro (tessera annuale). È possibile prenotare un posto in sala per la serata scrivendo una e-mail a [email protected] oppure inviando un messaggio al numero 333 7081701, indicando il proprio nome e cognome.

La proiezione di domani sera rappresenta il proseguimento dell’attività portata avanti ormai da alcuni anni in città dall’associazione Imola Experience per la riscoperta di questa incredibile eroina del Rinascimento, che nel 1477 fece il suo ingresso come Signora della città. Un’attività che avrà il suo culmine nelle ‘Giornate di Caterina’ già in programma dal 28 aprile al 1° maggio, ovviamente alla Rocca sforzesca.