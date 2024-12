Virtus, amaro ko contro la prima della classe. Legnano ribalta la gara negli ultimi tre minuti

VIRTUS

82

LEGNANO

84

VIRTUS : Ricci 17, Morina 22, Anaekwe 12, Masciarelli 9, Vaulet 14, Kadjividi 4, Pinza 4, Ambrosin, Zangheri, Santandrea, Fiusco e Vannini All. Galetti.

LEGNANO: Scali 6, Sodaro 17, Mastroianni 15, Oboe 5, Galizzi 10, Raivio 12, Colombo, Consolandi, Quarisa 14, Agostini 5, Lavelli, Fernandez. All. Piazza.

Arbitri: De Rico e Gallo.

Note: parziali 17-19; 39-40; 60-61. Tiri da due: Virtus Imola 23/37; Legnano 20/26. Tiri da tre: 8/23; 11/27 . Tiri liberi: 12/25; 11/16 . Rimbalzi: 34; 34.

La Virtus si deve mordere le mani per come sono andate le cose ieri sera al cospetto della capolista Legnano.

A 3 minuti dalla fine i gialloneri erano sopra di 10 punti (80-70), non sono riusciti a chiuderla e gli ospiti hanno portato a casa una vittoria davvero insperata. Il parziale esterno di 14-2 ha più o meno dell’incredibile, e i gialloneri non sono riusciti a mettere la gara in cassaforte.

Zero punti messi nel carniere, ma resta la grande prestazione fatta al cospetto della miglior squadra del girone.

La Virtus comincia bene e riesce a reggere l’urto della capolista: è 6-6 dopo poche battute. Poi gli ospiti, sfruttando i punti di Quarisa (8), Scalo e Raivio prendono un margine di 4 lunghezze (8-12) a 3’41’’ dalla prima sirena.

Ci pensano però Vaulet e Anaekwe a pareggiare i conti (12-12). C’è solo un canestro di differenza dopo il primo quarto (17-19). Nel secondo quarto Legnano prova a scappare di nuovo, la squadra di Galetti è però sul pezzo e rende la vita difficile ai lombardi.

La tripla di Morina dopo 3’42’’ vale il +3 interno (26-24). Si va avanti punto a punto e all’intervallo lungo le due squadre sono praticamente attaccata una all’altra (39-40) con gli ospiti sopra di un solo punto.

Dopo l’intervallo lungo, il volume del match si accende ancora, Imola c’è e fa penare i quotati avversari.

Si va avanti a piccoli strappi da una parte e dall’altra.

Dopo 30 minuti la gara è tutta da giocare, il canestro da due di Morina vale il -1 (60-61).

Nell’ultimo quarto, dopo 2’16’’, imolesi e lombardi sono appaiati 67-67.

Il canestro di Ricci da il là ad un altro match (69-67). Segnano in fila Anaekwe, Ricci, Masciarelli e Morina con i gialloneri che si trovano sopra di 10 (80-70) a 180 secondi dal gong.

Ma qui gli ospiti reagiscono con un parziale di 10-2 (82-80). Arriva il pareggio con Sodero (82-82), poi pure il sorpasso di Oboe a 25 secondi dalla fine (82-84).

A 12’’ Anaekwe sbaglia il canestro del pareggio. Cuore e applicazione virtussina non sono bastati per alzare le braccia al traguardo finale.