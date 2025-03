Virtus, derby all’orizzonte. La carica di Torreggiani: "E’ una partita decisiva"

A volte le soste del campionato arrivano nel momento sbagliato. Altre, come in questo caso, nel periodo migliore. La Virtus delle ultime settimane ha dovuto fare i conti con le assenze, in una stessa partita, di Dario Masciarelli e Simon Anaekwe. Sabato scorso il capitano c’era ma non Simon costretto a guardare il match con Agrigento in borghese.

Due settimane fra una partita e l’altra: sabato scorso Agrigento, la prossima tappa il derby con l’Andrea Costa. Quella con i cugini è la madre di tutte le partite, in palio non ci sono solo in palio i due punti, ma il predominio cittadino: "Veniamo da qualche settimana sfortunata a livello di condizione fisica –commenta il direttore generale Gabriele Torreggiani –, abbiamo avuto diversi problemi che ci hanno condizionato nelle ultime prestazioni. Li stiamo gestendo e per fortuna c’è la sosta. Fra gastroenteriti, acciacchi fisici non di grave entità ma nemmeno banali, proviamo a recuperare i giocatori per il derby. Aver una settimana in più di preparazione, si rivelerà fondamentale per il recupero dei nostri elementi che non stanno attraversando un buon periodo". Il derby è uno di quei match dove salgono aspettative e tensione. La V imolese deve riscattare il passo falso dell’andata, ma sul piatto della bilancia ci sono anche altri aspetti che interessano più in generale il club. Sul finale di stagione la dirigenza fa le sue valutazioni per il futuro di ogni singolo giocatore basandosi sul rendimento avuto finora, e su quello che ogni elemento potrà offrire a fine regular season: "L’importanza del derby la conosciamo tutti – continua Torreggiani –. Questo lo sarà ai fini della classifica, visto che in caso di vittoria potremmo avvicinarci alla permanenza in categoria, ma pure portarci quanto meno ai play-in. Come dirigenza teniamo particolarmente a questo impegno, ci teniamo per tanti motivi. Questo incontro sarà il crocevia per l’ultimo mese di stagione, sarà un finale fondamentale sotto tanti aspetti. Il destino è nelle nostre mani a cominciare dalla permanenza in categoria e successivamente dei play-in: la squadra deve mettercela per dare soddisfazioni al club e alla nostra tifoseria che ci ha seguito ovunque". Il conto alla rovescia per il derby è già cominciato.

Antonio Montefusco