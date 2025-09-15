Virtus Galetti: "Siamo più maturi"

Luigi Galetti è stato di parola. "Le partite ufficiali saranno differenti", aveva detto il coach giallonero dopo le amichevoli non certo esaltanti dei suoi, indicando nell’aggressività ‘non da campionato’ degli avversari, la causa preponderante delle sconfitte di Imola. La risposta della Virtus, nel primo appuntamento vero di questa pre-season, c’è stata eccome.

Vittoria di un punto con Faenza e sconfitta di 11 contro i padroni di casa di Jesi, che per l’occasione hanno sfoggiato un Palsson di livello superiore (24 punti in tre quarti). Ma quello che è piaciuto, indipendentemente dai risultati, è stato lo spirito di gruppo, una difesa finalmente solida, e un attacco con maggiore partecipazione, come testimoniano i cinque in doppia cifra contro Faenza e i quattro della finale. Chiaramente soddisfatto Luigi Galetti, che aveva quasi fatto la bocca al colpaccio. "Contro Jesi ci serviva un Ivan tipo quello di venerdì – si dispera il coach forlivese –, l’ho lasciato anche in campo di più, per dargli fiducia, ma a parte una bomba non è andata. Nonostante questo, abbiamo tenuto il campo bene contro una grande squadra e forse avremmo dovuto chiudere avanti il primo quarto. I falli? Beh, rispetto all’amichevole del Ruggi, per fare un esempio, Maglietti ci aspettava più indietro, a Imola ci aggrediva subito facendo molti falli, mettendo sempre le mani addosso, e questo poi generava palle perse, contropiedi subiti. Ero sicuro avremmo fatto bene ed è stato così, addirittura alla fine abbiamo sbagliato anche la schiacciata per rientrare in corsa". Se prima balzavano agli occhi solo i difetti, e anche individualmente erano tante le cose che non andavano, si è visto che Imola, se riesce a collaborare, può giocarsi le sue carte, in ottica salvezza, sapendo che molti elementi, in corso d’opera, potranno migliorare.

"In queste due partite siamo stati in campo con una maturità maggiore di quella che realmente abbiamo – prosegue Galetti –, anche contro Faenza siamo sempre stati lì, poi è chiaro che certi errori li commettiamo e li commetteremo ancora, perché sono tipici dei giovani. Dobbiamo proteggere meglio la palla a rimbalzo e aumentare la produttività dei numeri ‘4’, ma anche qui sappiamo che cresceremo". Il fatturato offensivo del duo Mazzoni-Errede è stato effettivamente insufficiente, ma stavolta si è vista una grande voglia di aiutare la squadra sull’altra metà del campo e i tiri che adesso non entrano, più avanti troveranno fortune migliori. Volitivo anche Metsla, mentre Tambwe fino all’infortunio, che lo ha limitato nella finale, stava tenendo il campo molto bene. Finalmente più centrale Boev, che può e deve alzare le sue medie (4/12 con Jesi), ma per ora è più importante che si faccia trovare. Il tempo c’è, visto che all’esordio con Fabriano mancano ancora due settimane, ma la strada imboccata sembra quella giusta.