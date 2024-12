Virtus, Galetti sorride: "Difesa da manuale"

Due vittorie consecutive, l’ultima con un Santiago Vaulet sugli scudi con 29 punti, ma è stato fondamentale il supporto di Masciarelli e Ricci con 13, ma pure i 15 di Kadijividi e i 6 dell’ultimo arrivato Pinza. Una bella prova di squadra dopo le tante difficoltà dell’ultimo periodo, soprattutto la seconda vittoria consecutiva dopo l’affermazione casalinga con Capo d’Orlando. Fare punti in Lombardia non era scontato e nemmeno semplice. I gialloneri a Saronno l’hanno vinta nell’ultimo quarto, giocando gli ultimi dieci minuti in maniera importante e con le scelte giuste: "L’ho detto dal primo allenamento del martedì – commenta coach Galetti – che questa con Saronno sarebbe stata una partita difficile da affrontare. Senza Valentini che è stato operato e con giocatori che arrivano da infortuni abbastanza seri e non hanno ancora recuperato, l’aver vinto in trasferta è un segnale veramente che premia il lavoro e i sacrifici fatti da tutti quanti in questo periodo. Sono molto soddisfatto dalla prova offerta dai nostri uomini".

La posizione di graduatoria dei padroni di casa faceva pensare ad un match semplice, ma nell’attuale serie B di semplice e scontato non c’è assolutamente nulla: "E’ bellissimo vincere una gara sofferta, la Virtus è stata capace di stringere i denti nei momenti cruciali del match – prosegue il coach –. Di fronte avevamo un’avversaria che ha grande affiatamento, Saronno ha un entusiasmo incredibile, giocatori bravi capaci di andare sempre oltre le loro possibilità. Siamo venuti a capo di questa partita con la difesa, un aspetto molto soddisfacente che ci ha dato la possibilità di dare continuità al nostro lavoro settimanale. Questa è stata una vittoria molto importante: fa bene alla classifica e al nostro morale in vista della partita interna con Omegna".

Antonio Montefusco