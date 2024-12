Virtus, la grinta non basta. Alla fine la spunta Omegna

VIRTUS

70

OMEGNA

73

VIRTUS : Pinza 4, Ricci 14, Morina 4, Masciarelli 19, Vaulet 16, Anaekwe 4, Kadjividi 5, Magagnoli 2, Fiusco, Zangheri 2, Vannini ne, Santandrea ne. All. Galetti

OMEGNA: Feraro 3, Corgnati 11, Misters 16, Terenzi 2, Paolin 11, Maruca 2, Mazzantini 10, Stepanovic 10, Balanzoni 8, Tambwe, Bellarosa. All. Eliantonio

Arbitri: Chiarugi e Frosolini

Note: parziali 16-26; 32-38; 49-58. Tiri da due: Virtus. Imola 23/39; Omegna .19/32. Tiri da 3: 4/33; 9/24 . Tiri liberi: 12/17; 8/16. Rimbalzi: 44; 31.

La Virtus ha mancato la terza vittoria consecutiva. I gialloneri, anche quando le cose sembravano già scritte, hanno avuto il merito di giocarsela fino alla fine. Parte forte la squadra ospite che sfrutta a dovere i propri cecchini, dopo 4’31’’ Stepanovic e Misters scavano il primo solco (6-11). Gli uomini di Eliantonio doppiano la V imolese con il tiro realizzato dall’area dal solito Misters (9-18). Alla prima sirena Omegna ha già una doppia cifra di vantaggio e la partita quasi in pugno (16-26). La forbice si allarga ulteriormente ad inizio secondo quarto, quando Terenzi e Balanzoni portano gli ospiti sul +14. Qui i gialloneri provano a risalire la china, ma devono fare i conti con un’avversaria bella tosta e nonostante tutto costruiscono un parziale di 6-0 (22-30) firmato da Anaekwe e Masciarelli. Arriva un altro break interno di 10-4 con Imola che arriva a -2 (32-34). All’intervallo lungo i punti da recuperare sono 6, ma è una Virtus pienamente in partita. Al rientro dagli spogliatoi Omegna ritrova la mira, e dopo pochi minuti Stepanovic da tre segna il +12 esterno (37-49), qui coach Galetti vuole parlarci su per strigliare i suoi uomini dato che la partita sta prendendo una piega difficile.

Dopo il time out i gialloneri provano ad accorciare, ma finiscono sotto di 13 (43-56), poi accorciato a -9 alla penultima sirena. La Virtus è in partita quando Ricci firma il -6 (54-60), si comincia a segnare meno e a 5’36’’ dal gong finale i padroni di casa devono ancora recuperare 6 lunghezze (56-62). Galetti si gioca tutte le carte a disposizione e la partita è tutta da scrivere. Omegna però scappa di nuovo con Stepanovic che a 56’’ riporta i piemontesi sul +8 (61-69), la panchina di casa chiama time out. Si ricorre al fallo sistematico e i viaggi in lunetta di Vaulet e Kadjividi portano i gialloneri a -4 (65-69), Corgnati ne sbaglia uno (65-70). La tripla di Vaulet a 27’’ da speranza al PalaRuggi (68-70). Segnano Misters dalla lunetta e Ricci (70-72), Corgnati a pochi secondi dalla fine infila solo un libero (70-73), sulla sirena Vaulet manca il tiro del pari.

Antonio Montefusco