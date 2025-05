Virtus, l’allarme rosso dei soci: "Servono risorse, stagione in bilico. Fiumi supporti il club fino alla fine"

La situazione in casa Virtus si complica, uno scenario inaspettato. Fino ad una decina di giorni fa tutto sembrava andare per il meglio, l’addio di Fiumi ha praticamente dipinto un orizzonte quasi inatteso. Ieri i soci Stefano Loreti e Renzo Balbo hanno diffuso un comunicato in cui in qualche modo hanno replicato all’ormai ex presidente. Un brutto campanello d’allarme.

Questo il testo arrivato alle redazioni: "I soci Stefano Loreti e Renzo Balbo prendono atto dell’improvvisa ed inaspettata decisione del socio di maggioranza dott. Davide Fiumi di recedere unilateralmente dalla società con retrocessione delle proprie quote anticipatamente rispetto alla conclusione dell’anno sportivo. Essi prendono altresì atto del comunicato stampa a suo nome apparso nei giorni scorsi sugli organi di stampa ove il Dott. Fiumi dichiara che "la Virtus potrà ambire a nuovi traguardi". Ma ci sono delle crepe finanziarie a cui dover far fronte, sul campo l’ultima annata si è chiusa a Capo d’Orlando, a livello fiscale però i bilanci si chiudono il 30 giugno.

La nota poi continua così: "Nel ribadire alla tifoseria la massima volontà e desiderio di affrontare con entusiasmo la stagione relativa all’anno 2025/2026, appare opportuno, per ragioni di trasparenza, precisare che da una prima analisi sulla situazione economico-finanziaria sull’anno in corso, emergerebbe una importante discrepanza in negativo tra entrate ed uscite, tale da rendere indispensabile il reperimento di nuove risorse per concludere la stagione in corso per poi, successivamente, verificare la fattibilità relativa all’anno sportivo venturo. Ci auguriamo quindi che il Dott. Fiumi possa supportare la Virtus Imola sino al termine della presente stagione, come ha sempre fatto negli ultimi anni, affinché si possa veramente "ambire a nuovi traguardi" ed evitare che la società si trovi a fronteggiare notevolissime difficoltà". Uno scenario che fa tremare i polsi a quella parte di Imola che ama i colori gialloneri.

Se il club non troverà nuovi soci dovrà dimenticare in fretta la serie B Nazionale e pensare a campionati di carattere regionale o quasi. La V imolese potrebbe auto retrocedersi di una categoria o addirittura due ripartendo dalla serie C. Il 15 maggio il conclave con l’addio definitivo di Fiumi e le quote sue e del fratello Alessandro che saranno lasciate gratuitamente sul tavolo, con loro molto probabilmente anche quelle di Corrado Passera. Le tinte attuali in casa virtussino sono più nere che gialle, se non verrà chiuso il bilancio 2024/2025, sarà molto difficile pensare a poter mantenere la categoria.