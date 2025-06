Virtus, l’anno che verrà. Il piano per restare in alto

La sabbia nella clessidra della Virtus Imola si sta muovendo verso il 30 giugno. Una data che sancirà la fine di questa stagione 2024/2025, bella sul campo dove si è arrivati a un passo dall’accesso ai play in della serie B Nazionale. Fuori dal parquet le cose non sono andate come previsto, c’è stato un terremoto societario che ha praticamente azzerato il club.

L’addio dei fratelli Davide e Alessandro Fiumi, con loro Corrado Passera, non è passato inosservato, tutto è finito nelle mani di Stefano Loreti che è tornato ad essere presidente dopo un paio di stagioni, e del socio Renzo Balbo. Ora tocca a questa coppia mettere il bilancio in pareggio e dare un futuro alla Virtus. Un bilancio senza perdite è il primo passo per dare un futuro ai colori gialloneri un domani che possa essere ancora in serie B Nazionale senza doversi autoretrocedere al piano di sotto, o addirittura anche più giù. L’idea è quella di essere ancora dove si è finito, per regalare a quella parte della città la categoria più adatta ad una società prossima ai 90 anni di storia. Sarebbe un peccato se, in un anniversario così importante, si decidesse di non ricominciare laddove si era finito.

I gialloneri hanno dimostrato di poterci stare in serie B, ma è comunque un campionato molto dispendioso dove per competere a certi livelli servono risorse importanti. In questi mesi Loreti e Balbo hanno allacciato rapporti con tante aziende, con altre invece sono ricominciati discorsi che si erano interrotti di recente. Tanti imprenditori hanno risposto presente e questo fa ben sperare per l’anno che verrà. L’idea è quella di fare ancora la serie B, con Galetti in panchina e un team estremamente giovane con un budget minimo. Quasi nessuno dei protagonisti dell’ultimo campionato indosserà ancora la canotta giallonera, ma sarà più facile vedere in Virtus ragazzi della zona che possono stare in questa categoria.

A livello dirigenziale ci sarà ancora il direttore sportivo Carlo Marchi, toccherà a lui comporre il puzzle della Virtus. C’è invece da riempire la casella lasciata vuota dopo l’addio di Gabriele Torreggiani, quest’ultimo potrebbe percorrere la via Emilia accasandosi in una società della zona; ma è arrivata una proposta anche dalla Lombardia. Sta per arrivare una settimana molto importante dopo la quale il futuro della Virtus sarà decisamente più chiaro.

Antonio Montefusco