Virtus, subito un esordio da sogno. Masciarelli spinge sull’acceleratore

Virtus Imola

72

San Vendemiano

60

VIRTUS : Masciarelli 18, Magagnoli 7, Vaulet 4, Valentini 5, Ricci 2, Ambrosin 4, Kadjividi 4, Anaekwe 15 , Morina 13, Fiusco ne, Santandrea ne, Vannini ne . All. Galetti.

SAN VENDEMIANO: Tassinari 6, Zacchigna 2, Antelli 7, Oxilia 6, Gluditis 19, Fabiani 7, Preti 6, Cacace 7, Dalla Cia ne, Tadiotto ne. All. Aniello.

Arbitri: Melai e Di Salvo.

Note: parziali 21-17; 33-28; 53-45. Tiri da due: Virtus Imola 24/46; San Vendemiano 15/28.Tiri da tre: 6/24; 8/35. Tiri liberi: 6/8; 6/13. Rimbalzi: 42; 42.

E ’una Virtus camaleontica, forte, entusiasta e pratica quella che vince la prima partita in casa con San Vendemiano. Gli avversari sono scesi al PalaRuggi con i favori del pronostico e con la forza di chi quest’anno cercherà il salto di categoria. Gli ospiti si sono dovuti arrendere alla voglia di fare risultato dei gialloneri imolesi.

Sul parquet ci vanno le motivazioni e la determinazione di mandare al tappeto chi sta dall’altra parte.

Era importante centrare subito la prima vittoria, Magagnoli e compagni sono stati bravi nei momenti delicati della partita ad avere quel cinismo che ti fa fare le scelte giuste, ti permette di arrivare per primo su una palla vagante o catturare un rimbalzo.

E’ stata una partita strappi, provano a scappare gli ospiti, riescono a portarsi sul 18-10, ma i gialloneri sul finale di primo quarto sono sotto solo di 4. Nel secondo quarto il team di Galetti preme sull’acceleratore, prima pareggia, prende ancora più ritmo e all’intervallo lungo gli ospiti devono recuperare 5 lunghezze. Al rientro si va avanti a strappi, Galetti registra la difesa e l’attacco del San Vendemiano si inceppa, la V imolese allarga ancora la forbice prendendo un margine di 8 punti a fine terzo parziale (53-45).

Negli ultimi dieci minuti sale l’intensità difensiva giallonera, i santi sbagliano troppo da tre, la Virtus ne approfitta centrando i primi due punti di questo avvio di stagione. Già si vedono i crismi di gioco di coach Galetti, a questo è servita la lunga pre season. Nemmeno il tempo di pensare alla vittoria, mercoledì si torna già in campo a Mestre per affrontare un’altra delle favorite per il salto di categoria.

Le gare: Saronno-Black Faenza 67-81, Monferrato-Fiorenzuola 80-67, Andrea Costa-Fulgor Fidenza 84-67, Crema-Mestre 83-80, Vicenza-Desio 81-83, Lumezzane-Agrigento 91-73, Piacenza-Legnano 81-87, Ragusa-Treviglio 80-90, Capo d’Orlando-Omegna 95-65.

La classifica: Faenza, Monferrato, Andrea Costa, Virtus Imola, Crema, Desio, Lumezzane, Legnano, Treviglio e Capo d’Orlando 2; Saronno, Fiorenzuola, Fidenza, Mestre, Vicenza, Agrigento, Piacenza, Ragusa e Omagna 0.