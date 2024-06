Virtus, Zarifi è già pronto a fare squadra: "Ci attendono sfide molto impegnative"

Le persone fanno giri immensi e poi tornano là dove hanno lasciato il cuore.

Aki Zarifi con la Virtus Imola ci ha giocato, l’ha pure allenata, e definirlo un virtussino nel cuore non è sicuramente un’imprecazione.

Nelle ultime 7 stagioni Zarifi è stato a Lugo dove ha ricoperto il ruolo di allenatore, responsabile del settore giovanile e direttore sportivo; nella città lughese ha lavorato con il tecnico Galetti.

E’ stato proprio quest’ultimo a riportare Zarifi a casa: "Il mio ritorno – dice Aki – è nato da una telefonata con il Gallo, ci siamo sempre tenuti in contatto dopo l’esperienza Faenza e a Lugo. Al telefono mi chiedeva se volevo venire alla Virtus con lui, dopo ho parlato con il direttore sportivo Carlo Marchi e con il direttore generale Gabriele Torreggiani e insieme è stato trovato l’accordo".

Zarifi non vede l’ora che arrivi il 16 agosto giorno in cui partirà la stagione: "Da queto ritorno mi aspetto un’esperienza positiva per me, per la mia crescita, per le mie conoscenze e la mia professionalità. Ma soprattutto spero che sia un’esperienza positiva per la squadra, la società e i tifosi".

La conoscenza con l’allenatore sarà una garanzia per ricominciare nella maniera migliore il percorso giallonero: "Galetti è un professionista serio, un allenatore esperto, ha fatto tanti anni di serie B, gli piace lavorare tanto in palestra. Le sue squadre sono votate all’attacco e sanno far divertire. Si dedica molto anche alla difesa, è un tecnico completo in tutti i suoi aspetti".

La dirigenza virtussina sta costruendo il gruppo che sarà a disposizione dello staff tecnico nel prossimo campionato: "Il nostro primo obiettivo è guardare l’aspetto umano dei cestisti che verranno a giocare per la Virtus. Poi c’è il lato tecnico, vogliamo gente che venga in palestra con voglia di lavorare e vivere la quotidianità. Vengono scelti ragazzi volenterosi e che stiano bene nel gruppo. Speriamo che le scelte siano giuste".

Il prossimo campionato di serie B Nazionale sarà ancora più impegnativo dei precedenti: "Ci attende un torneo molto tosto visto che la serie A2 avrà 6 squadre in meno; questo ha portato tanti giocatori in B Nazionale. Guardando certi team dopo i primi movimenti, vengono fuori degli organici che, aggiungendo due americani, possono tranquillamente far bene al piano di sopra. Il campionato sarà impegnativo, rispetto al passato tutti i team dovranno fare un salto di qualità", chiosa Zarifi.