Visani alla commemorazione della strage di Crevalcore

Il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani, ha partecipato ieri nella chiesa arcipretale di San Silvestro, a Crevalcore, alla messa di suffragio per ricordare le vittime della strage ferroviaria di 20 anni fa presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi. Il 7 gennaio 2005, nei pressi della stazione di Bolognina di Crevalcore, lungo il binario unico della linea Bologna-Verona, si schiantarono frontalmente un treno interregionale proveniente da Verona e un treno merci che viaggiava da Roma. L’incidente causò la morte di 17 persone, tra cui i due macchinisti, e il ferimento di altre 80.

La cerimonia è proseguita poi nel parco ‘7 gennaio 2005’, alla Bolognina di Crevalcore, con una deposizione di fiori al cippo dedicato alle vittime e si è conclusa con lo scopertura del nuovo Memoriale realizzato lungo la ciclovia del Sole, esattamente all’altezza del punto in cui avvenne lo scontro tra i due treni. "Il dovere della memoria ci porta ogni anno ad essere presenti a Crevalcore – il commento di Visani – per stringerci attorno ai familiari delle vittime di questa assurda tragedia che deve rappresentare ancora oggi un monito per continuare ad investire nella cultura della sicurezza". Alla commemorazione hanno partecipato il sindaco di Crevalcore, Marco Martelli, il presidente dell’assembea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Maurizio Fabbri , l’assessora regionale, Irene Priolo, il sindaco di Bologna e della Città metropolitana, Matteo Lepore, e diversi rappresentanti del territorio. Tra di loro anche il consigliere regionale del Pd, Fabrizio Castellari.

"Conservo vivo il ricordo di quel terribile 7 gennaio 2005 che costò la vita anche a un cittadino imolese – spiega Castellari, all’epoca vicesindaco –. Questo memoriale ci impone di non dimenticare, di continuare a lavorare affinché la sicurezza sia una priorità imprescindibile per tutti La mia presenza oggi testimonia la vicinanza dell’Assemblea regionale alle famiglie delle vittime e l’impegno delle istituzioni per non dimenticare questa terribile tragedia".