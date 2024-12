Visani: "Dobbiamo essere artigiani della pace"

Il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani, ha partecipato ieri a Reggio Emilia alle celebrazioni dell’81esimo anniversario dell’eccidio dei sette fratelli Cervi e di Quarto Camurri. All’alba del 28 dicembre 1943, dopo un mese di prigionia e vessazioni, i sette fratelli Cervi e il loro compagno Quarto Camurri vennero trucidati dai fascisti a causa del loro coinvolgimento nella Resistenza partigiana.

Le celebrazioni si sono svolte nella Sala del Tricolore del Palazzo comunale e al Poligono di Tiro di Reggio Emilia, luogo dell’eccidio, per rendere omaggio alla lapide posta nel sito della fucilazione. Oltre a Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia, di Giorgio Zanni, presidente della Provincia di Reggio Emilia, e dell’assessore regionale Alessio Mammi, è intervenuta anche la presidente dell’istituto Alcide Cervi, la senatrice Albertina Soliani.

"La memoria dei fratelli Cervi vive nelle coscienze di ognuno di noi e in questo tornante della storia, carico di incertezze, il loro sacrificio ci incoraggia a resistere per difendere l’umanità dalla disumanità – sottolinea Visani –. Incontrare oggi Adelmo Cervi, figlio di Aldo, il terzogenito dei setti fratelli, è stato un privilegio ma anche una responsabilità perché in questo tempo impariamo ad accogliere il suo appello a ‘non lamentarci ma a lottare’ per essere artigiani di pace e di democrazia".