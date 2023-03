Visita guidata al Piratello per scoprire le grandi donne di Imola

L’Anpi, il Cidra, l’associazione PerLeDonne e la commissione consigliare per le Pari opportunità organizzano per sabato una visita guidata al cimitero monumentale del Piratello per raccontare le grandi donne di Imola, personaggi importanti per la storia locale ed italiana.

La visita sarà guidata da Marco Pelliconi, che sarà incaricato di illustrare le biografie di queste grandi figure femminili, e da Daniela Martelli, che fornirà le necessarie informazioni per inquadrare le testimonianze architettoniche che ricordano queste donne.

Il ritrovo è fissato al porticato della basilica del Piratello-lato Bologna, alle 14. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione. Si può prenotare inviando una mail a [email protected] oppure telefonando al numero 0542 23131 o 333 1229152.

Le visite saranno effettuate per gruppi di venticinque persone al massimo. Dal momento che si tratta di una iniziativa che rientra nel panorama dell’8 marzo, sarà gradito un contributo volontario che sarà devoluto al Centro antiviolenza di PerLeDonne.