Domani alle 11 alla biblioteca comunale di via Emilia 80 visita guidata alla mostra ‘Viaggi straordinari - Il Salterio inglese e altri tesori dai fondi storici e dagli archivi della Biblioteca’. Si tratta di un’occasione unica per visitare il percorso espositivo allestito fino al 4 marzo e conoscere nel dettaglio il Salterio inglese, ma anche per saperne di più sugli altri documenti conservati nei depositi della biblioteca comunale che hanno viaggiato, anche per migliaia di chilometri, o che ci raccontano le storie di viaggiatori a Imola fra XVI e XVIII secolo. Per informazioni: telefono 0542 602619-602655 - [email protected], www.bim.comune.imola.bo.it La mostra resterà aperta fino al 4 marzo martedì e giovedì 15.30–18.30; sabato 10-13. Ingresso gratuito.