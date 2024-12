Visite guidate, musica e spettacoli per celebrare il Natale in centro

Domani e dopodomani il centro storico sarà il fulcro di un ricco programma di eventi organizzati da Comune e Pro Loco. Entrambe le giornate inizieranno alle ore 10 con ‘Prendi tempo’, visite guidate nel centro storico alla scoperta degli antichi orologi della città (tel. 051 6951379 - info@prolococastelsanpietroterme.it).

Domani pomeriggio, dalle 17 alle 21, la musica sarà protagonista con il ‘Ballo delle Renne – Christmas Deejay Party’, protagonisti i dj Marco Regaz; Fede Cerve, Negrinibroz (m3ms Staff), Lorenzo Conti aka Morseton. L’iniziativa sarà riproposta domenica con altri dj. Alle 17.30 il Cassero ospiterà il concerto natalizio degli allievi dei Corsi di avviamento musicale del Corpo Bandistico, che si esibirà anche domenica mattina per le vie del centro. Domenica pomeriggio il centro storico sarà animato dallo spettacolo itinerante ‘White Unicorns’, che porterà in scena eleganti unicorni bianchi illuminati, con esibizioni alle 16.30, 17.30 e 18.15 in varie aree del centro. Sempre domenica alle 16.30, al Cassero, lo spettacolo di burattini “Natale con i tuoi” coinvolgerà bambini e famiglie (prenotazioni cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it – 051 6954 112 - 159 – 150), mentre alle 18 il Santuario del SS. Crocifisso ospiterà il concerto del Coro Perfetta Letizia 2.

Lunedì 16 alle ore 17, i canti natalizi delle scuole animeranno il Centro commerciale di Osteria Grande, e alle 20.30 una conferenza in via Matteotti 79 sul tema: "L’affresco dell’orologio di Innocenzo Francucci nel monastero di San Michele in Bosco a Bologna. Decorazione o rappresentazione?".