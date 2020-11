Imola, 8 novembre 2020 - Ci sono cifre, messe nero su bianco, che arrivano dirattamente dalla Regione e raccontano la situazione ’agende’ delle visite specialistiche-ambulatoriali ai tempi della pandemia. Uno scenario in cui "all’11 settembre scorso le prenotazioni fissate – per l’intera Ausl di Imola – erano oltre 18mila". A metterci davanti ai numeri è Marco Lisei, consigliere regionale e presidente del gruppo Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni, che ha inviato agli uffici di viale Aldo Moro un’interrogazione a riguardo . "Il dato, da quest’estate è andato via via aumentando – spiega – al 15 giugno scorso infatti, le ’visite’ in attesa erano esattamente 11.316, vale a dire circa 7mila (6.743) in meno rispetto a settembre".

Due situazioni ben diverse, la prima che fotografa i giorni subito successivi al lockdown (in cui gli ospedali cercavano progressivamente di rimettersi in pari per recuperare le visite bloccate dell’emergenza). Poi, c’è quella più o meno attuale (aggiornata a metà settembre), in cui l’impennata nelle liste d’attesa è probabilmente imputabile alle difficoltà per i reparti di recuperare in tempi brevissimi tutto quello che era stato rallentato dalla pandemia. "Ma se la situazione era già così critica a settembre, con un allungamento esponenziale delle agende, mi chiedo come saremo messi ora, e soprattutto cosa ci riserverà il futuro", punge Lisei.

Per fare un esempio, sempre a metà settembre, erano 1.517 le persone prenotate per prestazioni di tipo cardiologico, 984 in più rispetto a giugno "tradotto in percentuale un 184% di aumento", dice Lisei, che ha processato i dati. Picchi di richieste anche per Chirurgia generale (+201%), Nefrologia (+131%), Oculistica (+120%), Odontoiatria (+358%), Dermatologia (+236%), Recupero e riabilitazione funzionale (+458%), Gastroenterologia (+129%) e Pneumologia (+159%).

"Siamo molto preoccupati per la salute dei cittadini – commenta il consigliere regionale FdI –, il recupero delle prestazioni sanitarie annunciato in estate purtroppo è un miraggio e la pressione sul sistema sanitario dettata dalla pandemia non lascia prefigurare scenari migliori. Il problema purtroppo è che non si muore solo di Covid". E qui il focus si discosta un po’ dall’argomento Coronavirus. " Di tutte le prestazioni sanitarie arretrate, di cui certamente una parte non sono urgenti o salvavita, molte di esse, visite, interventi, esami diagnostici di primo e secondo livello, possono essere indispensabili per conoscere prima patologie sulle quali se si interviene subito si salva una vita in futuro. Si pensi una visita dermatorlogica della mappatura dei nei o una colonscopia che possono consentire di individuare anche forme tumorali. Tutta l’attività di prevenzione è come se fosse completamente rallentata".

Si aggiunge Nicolas Vacchi (FdI), vicepresidente del Consiglio comunale. "Chiederemo a breve la convocazione della commissione sanità affinché riferisca la situazione aggiornata ai membri del consiglio comunale e soprattutto le cause che non hanno consentito nel corso dell’estate di recuperare l’arretrato. Dobbiamo individuare soluzioni urgenti, se c’è necessità di un potenziamento di personale e risorse è indispensabile trovarle, anche per alleggerire il carico al personale presente"

La soluzione, per i due del partito della Meloni sta in un "intervento urgente per potenziare l’offerta di prestazioni, assumere nuovo personale sia medico che infermieristico, potenziare l’offerta di privato convenzionato, ciò va incontro anche alle esigenze del personale sanitario attualmente sottoposto a turni e pressioni disumane".