Vitamina C, il concorso Dallo shopping online alle finestre intelligenti Vince la creatività

Si è conclusa la sesta edizione di Vitamina C, il concorso che coinvolge le scuole superiori del circondario nel creare progetti imperniati sulla cultura cooperativa. Promossa da Alleanza delle Cooperative Italiane di Imola, la gara ha visto la partecipazione di oltre 170 studenti con 26 progetti di impresa. La premiazione si è svolta nella sala della Bcc Città e cultura (sponsor del progetto).

Ha vinto ‘Body ID’, realizzato da Bianca Benedetti, Federica Fabbiano, Omaima Lakrim, Matteo Rossi della 3ª H del Paolini: si tratta di un servizio che consente al cliente degli shop on line di acquistare capi di abbigliamento senza sbagliare taglia o modello. Sfruttando la tecnologia già presente sugli smartphone è possibile vedersi come in uno specchio riducendo resi e inquinamento. Secondo ‘Smartime’ di Alice Cuccu, Leonardo Castiglione, Denis Catallo, Sofia Minganti della 4ª A dello Scientifico Valeriani. Hanno ideato una App che oltre a consentire di limitare l’utilizzo dello smartphone propone attività alternative che stimolano la vita di relazione recuperando il piacere di stare insieme. Terzo ‘Glasstech’, di Simone Farina, Daniel Giordani, Diego Ronchini e Jacopo Russo della 3ª G del Paolini: il prodotto consente di realizzare finestre smart gestibili anche da remoto che permettono di regolare la luce degli ambienti grazie a vetri fotosensibili.

Infine, a Martina Assirelli, Matilde Berti, Federica Galassi, Giulia Manganelli, Marika Mazzotti, Emma Silvestre della della 3^ B del Paolini è stato assegnato il Premio innovazione per ‘Cover ricaricabili per pc’; funziona come un power bank ma sfrutta la nuova tecnologia della batteria agli ioni sodio anziché al litio favorendo la sostenibilità ambientale. Premio per la miglior presentazione live a Jeanlous, di Mariem Boucharit, Lucia cecere, Graciete Daiana Caputo, Sabrin Essid della 3ª C del Cassiano (giacche jeans personalizzate con tessuti riciclati).