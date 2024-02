Viti sparse sulla strada, denunciato un operaio 50enne

FONTANELICE

Sparge viti lungo la strada e danneggia le gomme delle auto. I carabinieri hanno denunciato per questo motivo un 50enne, italiano, operaio, incensurato. L’indagine ha avuto inizio quando una 42enne e un 59enne italiani, hanno sporto denuncia il 31 gennaio. La donna ha spiegato che il giorno prima verso le 18.30 un suo vicino (il 59enne) le ha chiesto se la sua auto avesse le gomme bucate , dato che aveva ritrovato degli oggetti in plastica con viti autofilettanti (in pratica dei supporti per le viti stesse), lungo la strada che conduce alle proprie abitazioni. Dopo un controllo, la 42enne ha notato che uno dei penumatici era in effetti forato con ancora attaccata uno degli oggetti in plastica con le viti. A quel punto la donna ha deciso, insieme al suo vicino, di percorrere a piedi la strada che conduce alla propria abitazione e ha trovato altre viti. Più avanti anche un 68enne ha sporto denuncia per lo stesso motivo: si era trovato con le gomme bucate. Dopo un’accurata indagine e controlli i carabinieri sono riusciti a risalire al presunto responsabile dello spargimento degli oggetti in plastica, con all’interno le viti autofilettanti lungo la strada in questione e lo hanno denunciato alla Procura.