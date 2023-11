‘Vittime del silenzio’, la cultura del rispetto sul palco dello Stignani

Uno spettacolo che sarebbe dovuto andare in scena il 6 marzo del 2020, sospeso a causa del Covid come tante altre iniziative di quel periodo: il balletto ‘Vittime del silenzio’, drammaturgia di Bianca Belvederi sul tema del femminicidio nella storia e nei testi classici, sarà in scena domani e venerdì in concomitanza della Giornata internazionale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, al teatro comunale Ebe Stignani. Lo spettacolo, che ha il patrocinio del Comune e della commissione per le Pari opportunità, è proposto dalla Federazione nazionale associazioni scuole di danza dal Coordinamento regionale donne Cisal Imola.

"Un silenzio che fa rumore. Un rumore che la danza trasforma in emozioni che arrivano dritte al cuore, una lezione di vita offerta da ragazzi ad altri ragazzi e adulti", spiegano gli organizzatori. Il tutto in un progetto-spettacolo di "prevenzione sociale, poiché la cultura del rispetto reciproco si forma da giovani", aggiunge Caterina Abbondotti, referente del coordinamento regionale donne Cisal Emilia Romagna.

Domani sera alle 21 ‘Vittime del silenzio’ sarà in scena per il pubblico, mentre il giorno successivo alle 9.30 è in programma il matinée riservato agli studenti delle scuole superiori imolesi.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto nazionale per le scuole ‘Leggere per... ballare’ di Rosanna Pasi (presidente Fnasd) ed è realizzato grazie a insegnanti e allievi di cinque scuole di danza del territorio che si sono messe in rete: ARitmoDi d.a. Gabriele Zardi (Mordano), ARTlab d.a. Eleonora Vacca (Imola), DanceStudio – corso di specializzazione d.a. Luna Ronchi (Faenza), Gamma Club d.a. Helena Minucci (Imola), Indipendance Studio d.a. Jessica Poleselli (Imola). La regia è di Arturo Cannistrà, il coordinamento organizzativo di Marina Gambi.

Ingresso libero con contributo volontario a copertura delle spese organizzative, prenotazioni per la serata di domani al numero di telefono 351-5036253.

r. c.